Harry Maguire, jugador de Manchester United, condenado en Grecia por agresión y resistencia a la autoridad

La situación legal de Harry Maguire ha tomado un rumbo definitivo en los tribunales de Grecia. El actual defensa central del Manchester United recibió condena de 15 meses de prisión condicional por parte de un tribunal griego. Esta sentencia representa una reducción respecto a los 21 meses dictados originalmente, tras un proceso derivado de un altercado ocurrido en la isla de Míkonos en agosto de 2020.

A sus 32 años, el internacional inglés enfrentó tres cargos específicos: agresión leve, resistencia a la autoridad e intento de soborno. Tras analizar las pruebas y testimonios, la justicia griega declaró al futbolista culpable de los tres delitos. No obstante, al tratarse de una pena condicional y suspendida, Maguire no ingresará en prisión de forma inmediata, aunque el veredicto queda registrado en su expediente.

Harry Maguire se lamenta durante el partido | EFE

¿Qué pasó con Harry Maguire en Grecia?

Los hechos que originaron este proceso judicial se remontan a las vacaciones de verano de 2020. En aquel momento, un Maguire de 27 años se encontraba en territorio griego junto a su familia y amigos, poco después de que el Manchester United fuera eliminado por el Sevilla en las Semifinales de la Europa League.

Según los informes policiales, el jugador fue detenido junto a otros dos ciudadanos británicos, de 28 y 29 años, tras una pelea nocturna. Durante el altercado, se alegó que el futbolista insultó y golpeó a un oficial de policía. La situación escaló cuando, según el comunicado oficial emitido por la Policía griega en aquel entonces: “uno de los detenidos (Harry Maguire) intentó entonces ofrecer dinero para que no se llevara a cabo el juicio contra ellos”.

Harry Maguire en el compromiso de Manchester United ante Everton | AP

Tras el incidente, el jugador fue trasladado bajo custodia desde Míkonos hasta la localidad de Siros para prestar declaración ante las autoridades competentes. El futbolista se declaró inocente y negó los cargos de los cuales se le acusó, lo que dio pie a una investigación mayor, misma que no se interpuso en la carrera de Maguire.

Defensa de Maguire apelará; el United guarda silencio

A pesar de la sentencia, el entorno legal de Harry Maguire ha confirmado que presentarán un recurso de apelación. El defensa siempre ha mantenido una postura de inocencia, afirmando que su conducta no fue delictiva y que los hechos no ocurrieron como los describe la acusación.

Harry Maguire en celebración de gol con Manchester United | AP

Esta no es la primera vez que sus abogados logran intervenir con éxito; previamente consiguieron la anulación de la condena inicial de 21 meses, lo que derivó en la reducción actual a 15 meses. El objetivo de la nueva apelación es limpiar definitivamente el nombre del jugador, quien sostiene que actuó en defensa de su familia durante la trifulca.

Por su parte, el Manchester United ha optado por la cautela. Hasta el momento, los "Red Devils" no han emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a la resolución del tribunal griego, manteniendo el caso como un asunto personal del futbolista mientras se agotan las instancias legales.