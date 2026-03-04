Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Harry Maguire, jugador de Manchester United, condenado en Grecia por agresión y resistencia a la autoridad

Harry Maguire en el partido de Premier League de Manchester United | AP
Harry Maguire en el partido de Premier League de Manchester United | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 10:23 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El jugador apelará la sentencia que recibió por el incidente ocurrido hace cinco años en Míkonos; el club no se ha pronunciado

La situación legal de Harry Maguire ha tomado un rumbo definitivo en los tribunales de Grecia. El actual defensa central del Manchester United recibió condena de 15 meses de prisión condicional por parte de un tribunal griego. Esta sentencia representa una reducción respecto a los 21 meses dictados originalmente, tras un proceso derivado de un altercado ocurrido en la isla de Míkonos en agosto de 2020.

A sus 32 años, el internacional inglés enfrentó tres cargos específicos: agresión leve, resistencia a la autoridad e intento de soborno. Tras analizar las pruebas y testimonios, la justicia griega declaró al futbolista culpable de los tres delitos. No obstante, al tratarse de una pena condicional y suspendida, Maguire no ingresará en prisión de forma inmediata, aunque el veredicto queda registrado en su expediente.

Harry Maguire se lamenta durante el partido | EFE
Harry Maguire se lamenta durante el partido | EFE

¿Qué pasó con Harry Maguire en Grecia?

Los hechos que originaron este proceso judicial se remontan a las vacaciones de verano de 2020. En aquel momento, un Maguire de 27 años se encontraba en territorio griego junto a su familia y amigos, poco después de que el Manchester United fuera eliminado por el Sevilla en las Semifinales de la Europa League.

Según los informes policiales, el jugador fue detenido junto a otros dos ciudadanos británicos, de 28 y 29 años, tras una pelea nocturna. Durante el altercado, se alegó que el futbolista insultó y golpeó a un oficial de policía. La situación escaló cuando, según el comunicado oficial emitido por la Policía griega en aquel entonces: “uno de los detenidos (Harry Maguire) intentó entonces ofrecer dinero para que no se llevara a cabo el juicio contra ellos”.

Harry Maguire en el compromiso de Manchester United ante Everton | AP
Harry Maguire en el compromiso de Manchester United ante Everton | AP

Tras el incidente, el jugador fue trasladado bajo custodia desde Míkonos hasta la localidad de Siros para prestar declaración ante las autoridades competentes. El futbolista se declaró inocente y negó los cargos de los cuales se le acusó, lo que dio pie a una investigación mayor, misma que no se interpuso en la carrera de Maguire.

Defensa de Maguire apelará; el United guarda silencio

A pesar de la sentencia, el entorno legal de Harry Maguire ha confirmado que presentarán un recurso de apelación. El defensa siempre ha mantenido una postura de inocencia, afirmando que su conducta no fue delictiva y que los hechos no ocurrieron como los describe la acusación.

Harry Maguire en celebración de gol con Manchester United | AP
Harry Maguire en celebración de gol con Manchester United | AP

Esta no es la primera vez que sus abogados logran intervenir con éxito; previamente consiguieron la anulación de la condena inicial de 21 meses, lo que derivó en la reducción actual a 15 meses. El objetivo de la nueva apelación es limpiar definitivamente el nombre del jugador, quien sostiene que actuó en defensa de su familia durante la trifulca.

Por su parte, el Manchester United ha optado por la cautela. Hasta el momento, los "Red Devils" no han emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a la resolución del tribunal griego, manteniendo el caso como un asunto personal del futbolista mientras se agotan las instancias legales.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
13:11 ¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
12:37 Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
12:35 Mundial 2026: Selección de Iraq enfrenta complicaciones de cara al repechaje por conflicto armado con Irán
12:17 André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
12:08 Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
12:07 Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas
11:44 ¡Dura sanción! Franco Mastantuono, suspendido dos juegos tras expulsión ante Getafe
11:38 CNTE anuncia paro nacional de maestros del 18 al 20 de marzo de 2026 y marcha en CDMX
11:29 ¿Pueden despedirte por faltar a trabajar para ir a la marcha del 8M 2026? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo
11:09 México y su camino en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
Tendencia
1
Futbol André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
2
Futbol ¿Cerrada venta de Atlas? Alejandro Irarragorri señala a Miguel Bejos como uno de los postores más avanzados
3
Futbol Revelan gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿Llegará al juego contra México?
4
Futbol Mundial 2026: FIFA canceló el 40 por ciento de las reservaciones en hoteles en Ciudad de México
5
Futbol Otra vez violencia en la Liga MX: aficionados de Pumas agreden a fans del Toluca
6
Futbol Efraín Juárez presiona a directiva de Pumas para renovar a Keylor Navas
Te recomendamos
¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
Contra
04/03/2026
¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
Contra
04/03/2026
Detienen a Daniel “N” por feminicidio de Ana Karen en Edomex; joven desapareció tras abordar mototaxi
Jugadores de la Selección de Iraq en el partido ante Emiratos Árabes Unidos | X: @IraqNT_EN
Futbol
04/03/2026
Mundial 2026: Selección de Iraq enfrenta complicaciones de cara al repechaje por conflicto armado con Irán
André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
Futbol
04/03/2026
André Jardine pierde a su auxiliar Paulo Víctor; dirigirá selección de Brasil Sub-20
Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
Contra
04/03/2026
Temporada de huracanes 2026 en México: esta es la fecha exacta en que inicia y lo que debes saber
Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas
Contra
04/03/2026
Bobby Pulido va por el Congreso de Estados Unidos como candidato demócrata en Texas