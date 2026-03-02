Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Fórmula 1: Los nuevos términos que debes conocer para la Temporada 2026

La Fórmula 1 2026 tendrá cambios en la reglamentación técnica | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:41 - 02 marzo 2026
Este año comenzará una nueva era con la máxima categoría del automovilismo, lo cual ha generado dudas e incertidumbre

La Fórmula 1 está de regreso, pero la Temporada 2026 no será como cualquiera. Además de que por primera vez en diez años volverá a haber 11 equipos en la parrilla, este año marcará el inicio de una nueva era en la categoría con el uso de motores híbridos que reparten en partes iguales la potencia eléctrica y el uso de combustión interna.

Además, hubo cambios en el reglamento con respecto al tamaño de los monoplazas, el diseño del chasis, entre otras. Esto tendrá un impacto directo en pista, donde los pilotos tendrán que acostumbrarse a nuevas estrategias y modalidades para los rebases y el ahorro de energía en sus unidades de potencia. A continuación, explicamos algunos de esos nuevos conceptos.

La aerodinámica activa y nuevos "modos" de carrera

Básicamente, la aerodinámica activa incluye todas las alas móviles de los autos. El ejemplo más claro era el DRS (Drag Reduction System), que permitía una mayor velocidad al abrirse un pequeño alerón en el alerón trasero de los monoplazas y que se utilizaba para adelantar a un rival a menos de un segundo de distancia.

Sin embargo, por primera vez después de 15 años de su introducción, el DRS saldrá de la categoría, pero dará entrada a otros nuevos conceptos con alerones móviles no solo en la parte trasera del auto, sino también en la delantera. Modo curva, Modo recta y Modo aerodinámico parcialmente activo son los nuevos conceptos introducidos.

Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP
Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP

  • Modo curva: Es el modo estándar, en el cual se espera que los pilotos conduzcan principalmente. Los alerones delanteros y traseros estarán cerrados, por lo que habrá más carga aerodinámica y por ende está pensado para llevar la velocidad al máximo posible en las curvas; los pilotos no necesitan ningún botón para activarlo.

  • Modo recta: Abreviado SM (por Straight Mode) es cuando los pilotos pueden abrir los alerones delantero y trasero para aumentar la velocidad y exigir menos al motor eléctrico. Aunque puede utilizarse en todas las sesiones, solo puede activarse en las zonas establecidas a lo largo de la pista.

  • Modo aerodinámico parcialmente activo: Por el riesgo que implica abrir el alerón trasero, esto no se permitirá en condiciones de lluvia. No obstante, se podrá abrir el delantero para generar un poco menos de resistencia aerodinámica en las rectas, sin provocar situaciones demasiado peligrosas.

¿Cuáles son otros conceptos a tomar en cuenta?

Con motores 50 por ciento eléctricos y 50 por ciento de combustión interna, las dinámicas para administrar energía variarán. Por ejemplo, se introduce el concepto de Boost, un botón con el cual los pilotos podrán utilizar energía adicional de la batería para atacar o defenderse; como consume más energía, su uso tendrá que ser estratégico en las carreras.

Carlos Sainz durante la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin | AP
Carlos Sainz durante la pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin | AP

  • Clipping/Derating: Es el fenónemo que ocurre cuando la potencia total y la velocidad máxima de un auto disminuye cuando la unidad generadora de energía cinética del motor se agota y el piloto depende por completo del motor de combustión. Se puede hacer de forma intencional para la salida de curvas o para optimizar los tiempos por vuelta.

  • Lift and coast: Si bien no es nuevo que los pilotos suelten el acelerador antes de la zona de frenada (lift) y rueden hacia el punto de frenada (coast), ya que utilizan menos gas, ahora tendrá más relevancia porque permitirá que la batería se recargue de forma más eficiente.

  • Overtake: Es una ayuda similar al DRS, pero en lugar de ser aerodinámico será eléctrico y solo se podrá utilizar en determinadas partes del circuito (OT) y si está a menos de un segundo del coche que va adelante.

  • Superclipping: Será posible de cuatro maneras diferentes. La primera es simplemente el frenado, con la modalidad de lift and coast, o incluso al acelerar. Mientras que la última será recargar cuando se conduce a toda velocidad, por lo que el motor de combustión es la fuente principal de energía. Aunque disminuye la velocidad máxima, puede funcionar al momento de salir de curvas.

Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de F1 | AP
Checo Pérez en el Circuito Internacional de Bahrein durante la pretemporada de F1 | AP
