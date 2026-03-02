El apunte del director: Contraste de crisis, de grandeza en América y desesperación en Rayados

Está tan parejo este Clausura 26 que el fin de semana nos puso a tres líderes distintos: Chivas, que comprobó que puede con la pedacera, pero no con los contendientes; Toluca, que recupera la memoria del Bicampeón y Cruz Azul, que contra todo consolida su propuesta. Ya también los contrastes de crisis: América, que en zona de calificación genera crítica, y Rayados, que prefiere seguir rotando técnicos como solución.

EL FUTURO DE JARDINE, DEFINIDO EN AMÉRICA

Debilitado. Si no es campeón de Jornada 8, las Águilas son un fracaso. Es la máxima exigencia. Pero esta vez no hay argumentos para defender el proyecto del que tomó las riendas Jardine, pues sus brasileños siguen sin pesar y el crédito del Tricampeonato se le agota... o ya se agotó.

No se irá antes del Mundial, sería una locura, aunque desde la televisión sugieran ya nombres como relevo. Eso sí, si el técnico brasileño no luce en Liguilla o Concacaf me dicen en el Nido que ya empiezan a visualizar relevo. ¿Crees que Jardine se vaya pronto? Yo estoy seguro que levantará y lo tendremos mucho tiempo más.

RAYADOS: NUNCA SE EQUIVOCA ESTA DIRECTIVA

Responsables. La fácil: ante un nuevo fracaso de este proyecto deportivo, Filizola y el Tato nunca son culpables, sino otra vez es el entrenador y ya se fue Torrent. Es decir, aunque sus elecciones son torpes, les sirven de escudo: Vuce era el más efectivo, pero lo quitaron por el Tano, que no sirvió y lo quitaron por Demichelis, que tampoco funcionó y lo quitaron por Torrent, que tampoco pegó. Si la culpa no es del indio…

LARCAMÓN YA PEGÓ EN CRUZ AZUL

Efectivo. La Máquina de Larcamón ya prendió sabroso: efectividad de 76% en el Clausura, 19 de 25 puntos y el equipo goleador, todo a pesar de no poder jugar en CDMX como local cada 15 días. Esto se llama proyecto, es decir, seguir la ruta de una idea establecida, mantener una base de plantel y un perfil de entrenador. Ya cayó una Concacaf y el título de Liga MX se ve más cerca. Al tiempo.

GOLPE DE REALIDAD AL CAMPEONATO DE CHIVAS