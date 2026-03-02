Verificación de edad requerida
¿Quién será el DT en Rayados tras salida de Torrent?
Tras la salida de Domènec Torrent, la directiva de Rayados de Monterrey apostaría por un viejo conocido de la institución: Nicolás Sánchez, quien asumiría como director técnico interino del primer equipo para los próximos partidos de la Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.
El argentino estaría al frente para el compromiso de este miércoles ante Querétaro en el Estadio BBVA, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto albiazul. Además, se tiene contemplado que también dirija el sábado en una de las pruebas más exigentes del calendario: el Clásico Regio ante Tigres en el Estadio Universitario.
La decisión no solo responde a la urgencia deportiva, sino también al vínculo emocional que Sánchez mantiene con la afición. Durante su etapa como jugador se convirtió en referente y uno de los futbolistas más queridos por la hinchada rayada.
¿Cómo fue su paso como jugador en Rayados?
En su paso por Monterrey conquistó una Liga MX, dos Copas MX y dos títulos de Concacaf. Su momento más recordado llegó en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2019, precisamente ante Tigres, donde marcó tanto en el partido de ida como en la vuelta, siendo pieza fundamental para levantar el trofeo internacional.
En números, defendió la camiseta albiazul en 180 partidos y anotó 42 goles, una cifra histórica para un defensor. De hecho, es el defensa más goleador en la historia de Rayados, un registro que lo coloca como uno de los zagueros más productivos que han pasado por la institución.
Su experiencia con el gol también se reflejó en los Clásicos Regios: es el defensa más goleador en este tipo de partidos con cinco anotaciones, cuatro de ellas en el Estadio Universitario, casa de Tigres, un dato que alimenta aún más su legado ante el acérrimo rival.
Tras su retiro como futbolista, Sánchez inició su proceso como entrenador dentro del club. Dirigió al entonces equipo de Raya2 Expansión, donde acumuló experiencia en el banquillo, y posteriormente se integró como auxiliar técnico institucional.
Así le fue en Raya2
Al frente de Raya2 dirigió 37 partidos, con saldo de 11 victorias, 13 empates y 13 derrotas. Además, ya sabe lo que es asumir de manera interina en Liga MX: comandó un encuentro ante Puebla, antes de la llegada de Martín Demichelis, logrando una victoria como visitante por 1-2. Ahora, Nicolás Sánchez tendrá una nueva oportunidad para demostrar que su liderazgo también puede trascender desde el banquillo.