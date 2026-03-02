Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Paulinho invitó al embajador de Portugal en México al partido de Toluca contra Chivas

Paulinho en festejo de gol | IMAGO7
Jorge Armando Hernández 11:25 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Diablos vencieron 2-0 a Chivas en la Jornada 8 y el embajador lusitano estuvo presente en el compromiso

El "Infierno" se vistió de gala para el encuentro ante el entones líder del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas, el pasado sábado 28 de febrero. Pero no solo su partido contra el Rebaño fue un compromiso importante, también lo fue la visita de Manuel Carvalho, embajador de Portugal en México.

Paulinho | IMAGO7

La invitación estuvo a cargo de Valentín Diez, pero Paulinho se encargó de convivir con el diplomático de primera mano. Joao Paulo Díaz tuvo una actuación de nivel al provocar un penal a favor y asistir para el segundo gol de Toluca.

Paulinho puso una asistencia para el gol ante Chivas| Imago7

Joao Paulo Díaz podría ser la sorpresa en la convocatoria de Roberto Martínez de cara a la Copa del Mundo 2026 y el partido amistoso contra México a finales de marzo.

Los escarlatas vencieron contundentemente a las Chivas Rayadas del Guadalajara quienes perdieron el liderato general y cayeron al tercer lugar de la tabla general tras la victoria de Cruz Azul sobre Rayados de Monterrey.

Chivas, por otro lado, se llevó su segunda derrota en el torneo de manera consecutiva, actualmente vive un momento complicado de cara al cierre de la Fase Regular del torneo. Además, para el final del certamen puede tener complicaciones por el posible llamado de jugadores jugadores a la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Carvahlo sobre Paulinho?

Manuel Carvahlo dijo en una entrevista para Azteca Deportes su opinión del perfil del actual campeón de goleo, Paulinho. Además, se mostró contento por la invitación que recibió del conjunto escarlata para visitar el Estadio Nemesio Diez.

Es una gran honra, una gran emoción y yo bueno quise venir. Debo agradecer al club y a don Valentín que ha tenido la cortesía de invitarme; es un sueño realizado
Jorge Díaz Price en festejo de gol con Toluca | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
13:02 ¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
12:54 VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
12:54 Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
12:30 ¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
12:07 ¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
11:58 Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista
11:52 Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA
11:44 ¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas
11:41 ¡Suenan las campanas! Taylor Swift y Travis Kelce ponen fecha para su boda
11:32 ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
Futbol
02/03/2026
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Contra
02/03/2026
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
Futbol
02/03/2026
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
Futbol
02/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Contra
02/03/2026
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Futbol
02/03/2026
Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista