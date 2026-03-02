Paulinho invitó al embajador de Portugal en México al partido de Toluca contra Chivas

El "Infierno" se vistió de gala para el encuentro ante el entones líder del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, Chivas, el pasado sábado 28 de febrero. Pero no solo su partido contra el Rebaño fue un compromiso importante, también lo fue la visita de Manuel Carvalho, embajador de Portugal en México.

Paulinho | IMAGO7

La invitación estuvo a cargo de Valentín Diez, pero Paulinho se encargó de convivir con el diplomático de primera mano. Joao Paulo Díaz tuvo una actuación de nivel al provocar un penal a favor y asistir para el segundo gol de Toluca.

Paulinho puso una asistencia para el gol ante Chivas| Imago7

Joao Paulo Díaz podría ser la sorpresa en la convocatoria de Roberto Martínez de cara a la Copa del Mundo 2026 y el partido amistoso contra México a finales de marzo.

Los escarlatas vencieron contundentemente a las Chivas Rayadas del Guadalajara quienes perdieron el liderato general y cayeron al tercer lugar de la tabla general tras la victoria de Cruz Azul sobre Rayados de Monterrey.

Chivas, por otro lado, se llevó su segunda derrota en el torneo de manera consecutiva, actualmente vive un momento complicado de cara al cierre de la Fase Regular del torneo. Además, para el final del certamen puede tener complicaciones por el posible llamado de jugadores jugadores a la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Carvahlo sobre Paulinho?

Manuel Carvahlo dijo en una entrevista para Azteca Deportes su opinión del perfil del actual campeón de goleo, Paulinho. Además, se mostró contento por la invitación que recibió del conjunto escarlata para visitar el Estadio Nemesio Diez.

El Embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho, asistió al Nemesio Diez para apoyar a Paulinho #diablostwitteros pic.twitter.com/jNardIWJTM — Andrés González (@andresglezr) March 1, 2026

Es una gran honra, una gran emoción y yo bueno quise venir. Debo agradecer al club y a don Valentín que ha tenido la cortesía de invitarme; es un sueño realizado