Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista

Tras no poder recuperarse de una lesión en la rodilla y con una supuesta molestia con los servicios médicos del Real Madrid, el delantero francés Kylian Mbappé decidió viajar a Francia para ver a un especialista y atender su lesión desde otro punto de vista, de acuerdo con reportes.

Enojo de Kylian Mbappé | AP

¿Qué le pasa a Mbappé?

Según medios españoles, Mbappé sufre una lesión en la rodilla desde diciembre del año pasado y no ha podido curarse del todo, por lo que no está convenido con el equipo médico del club merengue.

Kylian aprovechó los Playoffs de Champions League para buscar especialistas en Francia que pudieran darle una solución a su problema, ya que su rendimiento en el club ha ido a la baja.

Desde el partido ante Celta, el 7 de diciembre de 2025, el francés salió de cambio con molestias en el ligamento lateral interno, pero no se descarta que ahora sea el ligamento cruzado el que esté generando el problema.

Ya son tres meses que Mbappé no logra recuperarse del problema. Ahora tiene la esperanza de que en su país pueda encontrar un especialista que lo ayudé a recuperarse.

Mbappé ha bajado el nivel tras su lesión| AP

¿Logrará Kylian recuperarse de su lesión previo a disputar Champions?