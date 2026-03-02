Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista

La UEFA toma precauciones previo al juego de vuelta de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica.
Jorge Armando Hernández 11:58 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El francés no jugó la Vuelta de Playoffs de UCL ante Benfica debido a molestias físicas y apunta a perderse más encuentros del Real Madrid

Tras no poder recuperarse de una lesión en la rodilla y con una supuesta molestia con los servicios médicos del Real Madrid, el delantero francés Kylian Mbappé decidió viajar a Francia para ver a un especialista y atender su lesión desde otro punto de vista, de acuerdo con reportes.

Enojo de Kylian Mbappé | AP

¿Qué le pasa a Mbappé?

Según medios españoles, Mbappé sufre una lesión en la rodilla desde diciembre del año pasado y no ha podido curarse del todo, por lo que no está convenido con el equipo médico del club merengue.

Kylian aprovechó los Playoffs de Champions League para buscar especialistas en Francia que pudieran darle una solución a su problema, ya que su rendimiento en el club ha ido a la baja.

Desde el partido ante Celta, el 7 de diciembre de 2025, el francés salió de cambio con molestias en el ligamento lateral interno, pero no se descarta que ahora sea el ligamento cruzado el que esté generando el problema.

Ya son tres meses que Mbappé no logra recuperarse del problema. Ahora tiene la esperanza de que en su país pueda encontrar un especialista que lo ayudé a recuperarse.

Mbappé ha bajado el nivel tras su lesión| AP

¿Logrará Kylian recuperarse de su lesión previo a disputar Champions?

La pregunta está en el aire, todo dependerá del especialista que el francés encuentre y que logré darle una solución a su lesión que viene arrastrando desde hace tres meses.

Últimos videos
Lo Último
13:02 ¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
12:54 VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
12:54 Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
12:30 ¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
12:07 ¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
11:58 Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista
11:52 Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA
11:44 ¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas
11:41 ¡Suenan las campanas! Taylor Swift y Travis Kelce ponen fecha para su boda
11:32 ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
Futbol
02/03/2026
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Contra
02/03/2026
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
Futbol
02/03/2026
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
Futbol
02/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Contra
02/03/2026
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Futbol
02/03/2026
Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista