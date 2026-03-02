¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?

Arranca, de inmediato, la fecha 9 del Clausura 2026 de la Liga MX con la famosa Doble Jornada. Cruz Azul visita el TSM para medirse a Santos Laguna duelo que será de contrastes; por un lado, La Máquina busca mantener el liderato y los laguneros salir del fondo de la tabla de clasificación.

Con una ventaja de 17 puntos los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan como los claros favoritos a Torreón y como nuevos líderes tras imponerse a los Rayados de Monterrey, ahora tendrán enfrente a un equipo que no ha podido ganar y suma apenas dos unidades en el torneo, además de quedarse recientemente sin DT.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

¿Cómo fue el reciente juego del Cruz Azul?

Cruz Azul se impuso sin problemas a los Rayados de Monterrey en la Sultana del Norte en un duelo que dejó otro golpe para el conjunto albiazul, que cayó por segundo partido consecutivo en el torneo, ahora con marcador de 2-0 para dejar a La Máquina como líder del Clausura 2026 con 19 unidades.

Los cementeros se fueron rápido al frente al minuto 9 John Stefan Medina cometió penal sobre Gabriel Fernández. Cuatro minutos después, al 13’, José Paradela cobró desde los once pasos, pero Luis Cárdenas se vistió de héroe y atajó el disparo para mantener el cero.

Rayados vs Cruz Azul en la J8 l IMAGO7

La insistencia celeste rindió frutos al 19’. Rodolfo Rotondi encontró espacio en los linderos del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de la red para el 0-1. En la segunda parte, la tónica no cambió y finalmente dio resultado al 62’, cuando Palavecino sacó un potente disparo desde fuera del área para marcar el 0-2 definitivo.

¿Cómo le fue a Santos Laguna ante Querétaro?

Santos Laguna tenía la oportunidad de romper la mala racha de 2 años sin ganar de visitante en el mismo Estadio donde ganó la última vez de visita, pero Querétaro está en busca de salir de la parte baja de la tabla de la Liga MX. Primero fue Mateo Coronel quien puso por delante a los locales, seguido de un polémico penal que Di Yorio transformó en gol.

El partido se jugaba con intensidad, y 7 minutos después Santiago Homenchenko no fallaba desde los 11 pasos, poniendo en ventaja a Los Gallos. Todo parecía que nos iríamos con ese marcador al descanso, pero en el tiempo agregado Carlos Gruezo empataba y decretaba la pizarra definitiva.

Disputa entre Querétaro y Santos | MexSport

El duelo está servido para llevarse a cabo este 3 de marzo desde el TSM en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de Canal 5, ViX Premium, TUDN y ESPN, además del minuto a minuto que puedes seguir a través d ella pagina de Récord.

Fecha: 3 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: TSM