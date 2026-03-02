Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?

Santos Laguna vs Cruz Azul l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 12:30 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cruz Azul busca mantener el liderato cuando se meta al TSM

Arranca, de inmediato, la fecha 9 del Clausura 2026 de la Liga MX con la famosa Doble Jornada. Cruz Azul visita el TSM para medirse a Santos Laguna duelo que será de contrastes; por un lado, La Máquina busca mantener el liderato y los laguneros salir del fondo de la tabla de clasificación.

Con una ventaja de 17 puntos los dirigidos por Nicolás Larcamón llegan como los claros favoritos a Torreón y como nuevos líderes tras imponerse a los Rayados de Monterrey, ahora tendrán enfrente a un equipo que no ha podido ganar y suma apenas dos unidades en el torneo, además de quedarse recientemente sin DT.

Agustín Palavecino, de Cruz Azul, en festejo de gol ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

¿Cómo fue el reciente juego del Cruz Azul?

Cruz Azul se impuso sin problemas a los Rayados de Monterrey en la Sultana del Norte en un duelo que dejó otro golpe para el conjunto albiazul, que cayó por segundo partido consecutivo en el torneo, ahora con marcador de 2-0 para dejar a La Máquina como líder del Clausura 2026 con 19 unidades.

Los cementeros se fueron rápido al frente al minuto 9 John Stefan Medina cometió penal sobre Gabriel Fernández. Cuatro minutos después, al 13’, José Paradela cobró desde los once pasos, pero Luis Cárdenas se vistió de héroe y atajó el disparo para mantener el cero.

Rayados vs Cruz Azul en la J8 l IMAGO7

La insistencia celeste rindió frutos al 19’. Rodolfo Rotondi encontró espacio en los linderos del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de la red para el 0-1. En la segunda parte, la tónica no cambió y finalmente dio resultado al 62’, cuando Palavecino sacó un potente disparo desde fuera del área para marcar el 0-2 definitivo.

¿Cómo le fue a Santos Laguna ante Querétaro?

Santos Laguna tenía la oportunidad de romper la mala racha de 2 años sin ganar de visitante en el mismo Estadio donde ganó la última vez de visita, pero Querétaro está en busca de salir de la parte baja de la tabla de la Liga MX. Primero fue Mateo Coronel quien puso por delante a los locales, seguido de un polémico penal que Di Yorio transformó en gol.

El partido se jugaba con intensidad, y 7 minutos después Santiago Homenchenko no fallaba desde los 11 pasos, poniendo en ventaja a Los Gallos. Todo parecía que nos iríamos con ese marcador al descanso, pero en el tiempo agregado Carlos Gruezo empataba y decretaba la pizarra definitiva.

Disputa entre Querétaro y Santos | MexSport

El duelo está servido para llevarse a cabo este 3 de marzo desde el TSM en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y lo podrás disfrutar a través de Canal 5, ViX Premium, TUDN y ESPN, además del minuto a minuto que puedes seguir a través d ella pagina de Récord.

Fecha: 3 de marzo

Hora: 19:00

Estadio: TSM

Transmisión: Canal 5, ViX Premium, TUDN y ESPN

Últimos videos
Lo Último
13:02 ¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
12:54 VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
12:54 Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
12:30 ¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
12:07 ¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
11:58 Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista
11:52 Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA
11:44 ¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas
11:41 ¡Suenan las campanas! Taylor Swift y Travis Kelce ponen fecha para su boda
11:32 ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
Futbol
02/03/2026
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Contra
02/03/2026
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
Futbol
02/03/2026
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
Futbol
02/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Contra
02/03/2026
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Futbol
02/03/2026
Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista