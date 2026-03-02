Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7

Raúl Jiménez celebrando gol con el Fulham | AP
Ramiro Pérez Vásquez 13:02 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero de la Selección Mexicana no se pudo comparar con las estrellas del futbol

No es un secreto que Raúl Jiménez es el jugador con mayor efectividad cuando de penales se habla durante toda su carrera; sin embargo, muchos hubieran creído que podría tener mesura al ser comparado con grandes estrellas del futbol como Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Harry Kane, Messi y Cristiano Ronaldo pero no fue así.

En una reciente entrevista con FOX el atacante del Fulham fue puesto a prueba con una dinámica en la que tenía que elegir a uno de los jugadores que le fueron nombrados como mejores cobradores de penales: "Puedes decirme a quien quieras, si de penales se trata, yo tengo el mejor porcentaje; no voy a cambiar”, inició el periodista.

Al lanzar los nombres apareció de inmediato el nombre del mexicano “¿Harry Kane o Raúl Jiménez?” y sin dudar respondió “Raúl Jiménez”. “No ese me lo hubieras dejado al último ya no va a cambiar” y el juego había prácticamente terminado, sin conocer los nombre de las demás figuras.

Raúl Jiménez celebra con Fulham | AP

Posteriormente, el periodista lanzó los nombres en los que se encontraba; Javier “Chicharito” Hernández Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, Harry Kane, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aún así el canterano de las Águilas del América confirmó que seguía siendo el mejor cobrador desde los once pasos.

¿Cuáles son los números de Raúl Jiménez?

Desde su llegada a Inglaterra en 2018 con el Wolverhampton Wanderers, el atacante ha ejecutado 13 penales, todos convertidos, para mantener una efectividad del 100 por ciento, superando el récord de más penales sin fallar superando los 11 de Yayá Touré y con el Fulham ha evidenciado ser el mejor cobrador en el futbol.

Raúl Jiménez festeja con Fulham | AP

Este registro se amplió en su partido más reciente frente al Sunderland, encuentro en el que Jiménez marcó un doblete, uno de los goles desde el manchón penal. Su actuación le valió ser reconocido como el Jugador Más Valioso del partido, confirmando su impacto dentro del torneo y su vigencia como referente ofensivo.

Entre los máximos goleadores latinos

Raúl Jiménez suma 67 goles en la Premier League dentro de todos los rubros de anotación, cifra que lo posiciona como el séptimo jugador latinoamericano con más anotaciones en la historia del campeonato. Actualmente se encuentra a solo tres tantos de igualar y superar el registro del uruguayo Luis Suárez, otro de los referentes ofensivos del futbol sudamericano en Europa.

Raúl Jiménez celebra autogol vs Everton | Grosby Group

En la Temporada 2025-26, el delantero mexicano registra ocho goles y tres asistencias en 26 partidos disputados, números que reflejan su constancia y aporte colectivo. Aunque aún está muy lejos del mejor nivel demostrado en el futbol inglés, Raúl busca seguir colaborando con goles con su equipo, ya sean de penal o no.

Últimos videos
Lo Último
13:02 ¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
12:54 VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
12:54 Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
12:30 ¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
12:07 ¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
11:58 Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista
11:52 Fiesta en Los Ángeles, cortesía de Djokovic y Doncic: Así celebraron juntos el cumpleaños del astro de la NBA
11:44 ¡Reencuentro! Antonio Mohamed y su deuda pendiente con Pumas
11:41 ¡Suenan las campanas! Taylor Swift y Travis Kelce ponen fecha para su boda
11:32 ¿Se va del América? André Jardine apunta a nuevo objetivo como DT
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
Futbol
02/03/2026
¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Contra
02/03/2026
VIDEO: ¡Otra vez! Estudiantes de Universidad Veracruzana caen de gradas durante foto de graduación
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
Futbol
02/03/2026
Partidos para hoy: agenda deportiva del martes 3 de marzo de 2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
Futbol
02/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Santos Laguna vs Cruz Azul de la Jornada 9?
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Contra
02/03/2026
¿No era Jim Carrey? Alexis Stone insinúa que él apareció en los Premios César 2026
Kylian Mbappé durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP
Futbol
02/03/2026
Kylian Mbappé viaja a Francia a tratarse su lesión de rodilla con un especialista