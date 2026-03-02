¿Perdió la humildad? Raúl Jiménez se autoproclama el mejor cobrador de penales por encima de Messi y CR7

No es un secreto que Raúl Jiménez es el jugador con mayor efectividad cuando de penales se habla durante toda su carrera; sin embargo, muchos hubieran creído que podría tener mesura al ser comparado con grandes estrellas del futbol como Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Harry Kane, Messi y Cristiano Ronaldo pero no fue así.

En una reciente entrevista con FOX el atacante del Fulham fue puesto a prueba con una dinámica en la que tenía que elegir a uno de los jugadores que le fueron nombrados como mejores cobradores de penales: "Puedes decirme a quien quieras, si de penales se trata, yo tengo el mejor porcentaje; no voy a cambiar”, inició el periodista.

Al lanzar los nombres apareció de inmediato el nombre del mexicano “¿Harry Kane o Raúl Jiménez?” y sin dudar respondió “Raúl Jiménez”. “No ese me lo hubieras dejado al último ya no va a cambiar” y el juego había prácticamente terminado, sin conocer los nombre de las demás figuras.

Raúl Jiménez celebra con Fulham | AP

Posteriormente, el periodista lanzó los nombres en los que se encontraba; Javier “Chicharito” Hernández Andrea Pirlo, Zinedine Zidane, Harry Kane, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi aún así el canterano de las Águilas del América confirmó que seguía siendo el mejor cobrador desde los once pasos.

¿Cuáles son los números de Raúl Jiménez?

Desde su llegada a Inglaterra en 2018 con el Wolverhampton Wanderers, el atacante ha ejecutado 13 penales, todos convertidos, para mantener una efectividad del 100 por ciento, superando el récord de más penales sin fallar superando los 11 de Yayá Touré y con el Fulham ha evidenciado ser el mejor cobrador en el futbol.

Raúl Jiménez festeja con Fulham | AP

Este registro se amplió en su partido más reciente frente al Sunderland, encuentro en el que Jiménez marcó un doblete, uno de los goles desde el manchón penal. Su actuación le valió ser reconocido como el Jugador Más Valioso del partido, confirmando su impacto dentro del torneo y su vigencia como referente ofensivo.

Entre los máximos goleadores latinos

Raúl Jiménez suma 67 goles en la Premier League dentro de todos los rubros de anotación, cifra que lo posiciona como el séptimo jugador latinoamericano con más anotaciones en la historia del campeonato. Actualmente se encuentra a solo tres tantos de igualar y superar el registro del uruguayo Luis Suárez, otro de los referentes ofensivos del futbol sudamericano en Europa.

Raúl Jiménez celebra autogol vs Everton | Grosby Group