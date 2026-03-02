Leyendas de Barça y Real Madrid envían mensaje de unidad y esperanza en Guadalajara

La Copa de Leyendas reunirá a jugadores históricos del FC Barcelona y del Real Madrid en el Estadio Akron desde Guadalajara, pero más allá del espectáculo deportivo, el mensaje central de la jornada fue claro: unidad, confianza y proyección internacional para México por los acontecimientos recientes.

El promotor Carlos de la Torre dejó en claro que el evento solo fue posible gracias a la coordinación institucional y a la seguridad garantizada: “Lo primero que buscamos fue seguridad y confianza. No nomás para todos los jugadores que iban a venir, las delegaciones, sino para también todos los visitantes… cuando nos unimos cuando estamos organizados y cuando hay confianza y seguridad las cosas siempre pasan y siempre pasarán lo que tienen que pasar.”

Por su parte, Marcelo Michel Leaño definió el encuentro como un mensaje directo al país y al exterior: “Para nosotros es un honor recibirles y dar el banderazo inicial a este partido único, histórico e irrepetible, donde es un claro mensaje de que Guadalajara está de pie, de que siempre nosotros tenemos esa capacidad de mostrar la grandeza de México…”

Copa de Leyendas l X:EstadioAKRON

Márquez: México es más de lo que se ha mostrado

El referente mexicano Rafael Márquez habló con profundo sentido de pertenencia y responsabilidad social, destacando el momento que vive el país: “México es mucho más de lo que se ha mostrado en las últimas semanas… somos un gran país, somos unos grandes anfitriones… tenemos una gran responsabilidad en menos de tres meses de poder ser anfitriones nuevamente de un Mundial… hay que intentar unirnos para poder dar otra imagen”. El “Káiser” subrayó que este tipo de eventos ayudan a recuperar confianza internacional y fortalecer la imagen del país.

Exjugadores en evento previo de la Copa de Leyendas l X:EstadioAKRON

El Clásico nunca pierde su esencia

Desde el lado blaugrana, Carles Puyol recordó que, aunque se trate de leyendas, la rivalidad permanece: “Aunque seamos exjugadores siempre son partidos especiales donde la rivalidad existe siempre dentro del Fair Play… defender estos colores es muy bonito y creo que la gente va a disfrutar muchísimo de este partido”. Además, destacó su vínculo con Márquez y el significado personal de reencontrarse en Guadalajara.

Copa de Leyendas con un evento hace algunos días l X:EstadioAKRON

Guadalajara, sede de primer nivel

El ex capitán madridista Fernando Hierro celebró su regreso a la ciudad donde vivió una etapa profesional y personal importante: “Es un placer… volver aquí a Guadalajara, la casa donde nació mi hijo… estoy seguro que la gente se lo va a pasar muy bien… van a poder disfrutar de un estadio maravilloso como el Akron, de un estadio de primer nivel mundial, mundialista.”

En la misma línea, Iker Casillas advirtió que el espíritu competitivo sigue intacto: “Con un clásico de esta magnitud… seguimos con esas ganas de ganar al adversario… al final lo más importante es ganar”, resaltó el guardameta campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.