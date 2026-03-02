Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Alexis Canelo regresa a la Liga MX y llegará con Puebla tras lesión de Maestro Puch

Alexis Canelo en festejo con Toluca | MEXSPORT
Alexis Canelo en festejo con Toluca | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:33 - 02 marzo 2026
La Franja llegó a un acuerdo con el delantero, que quedó libre tras concluir contrato con Lanús

Un viejo conocido de la Liga MX se prepara para volver al futbol mexicano con miras a sacar a Puebla del fondo de la clasificación. Se trata de Alexis Canelo, delantero argentino que hace un par de años brilló con Toluca y actualmente se encuentra sin equipo.

El regreso de Pedro Alexis se dará debido a la lesión de Ignacio Maestro Puch, refuerzo para el Clausura 2026, pero que apenas disputó 57 minutos antes de causar baja por una lesión en el tobillo que requirió cirugía. En ese contexto, Carlos Ponce de León confirmó que ya hay acuerdo con Alexis Canelo.

Maestro Puch en lamento con Puebla en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Maestro Puch en lamento con Puebla en el Clausura 2026 | MEXSPORT

"Tras la lesión de Maestro Puch, La Franja reacciona: Alexis Canelo vuelve al Puebla tras quedar libre de Lanús Se hará oficial por la tarde", escribió sobre el futbolista, que además de Toluca jugó en Xolos de Tijuana, Puebla y Jaguares de Chiapas.

¿Cómo le fue a Alexis Canelo en su anterior pase por la Liga MX?

Aunque el delantero llegó al futbol mexicano en el Clausura 2016 con Jaguares, fue con Toluca que vivió su mejor etapa. De hecho, con el equipo chiapaneco estuvo solo un semestre, con cuatro goles en 20 partidos disputados entre Liga MX y Copa MX.

Tras ello estuvo un año de préstamo con Puebla y para el Apertura 2017 llegó a los Diablos Rojos. A pesar de que fue titular de forma recurrente, los goles le resultaron esquivos y en sus primeros torneos no pasó de las seis anotaciones por certamen; solo en el Clausura 2018 de la Copa MX se lució con siete anotaciones.

Leo Fernández y Alexis Canelo en celebración con Toluca en 2022 | MEXSPORT
Leo Fernández y Alexis Canelo en celebración con Toluca en 2022 | MEXSPORT

Fue en el Guardianes 2021 que Alexis Canelo vivió su mejor torneo y marcó 11 goles para quedarse con el título de goleo individual. Aunque en Liguilla firmó tres anotaciones más, no pudo evitar la eliminación de Toluca en Cuartos de Final ante Cruz Azul, eventual campeón del certamen.

Dos años después de ese torneo memorable, Canelo se marchó del equipo escarlata, con el cual marcó 56 goles en 161 partidos con 13 asistencias. Llegó a Tijuana en el Apertura 2023 y estuvo año y medio antes de regresar al futbol argentino con Independiente de Avellaneda y posteriormente Lanús.

¿Cómo le fue a Alexis Canelo en su anterior paso por Puebla?

Con su llegada para el Clausura 2026, Pedro Alexis vivirá una segunda etapa con la Franja, con la cual disputó 27 juegos y ocho goles. Su llegada genera cierto escepticismo, ya que tiene 34 años y no disputa un partido oficial de futbol desde el 8 de noviembre de 2025, cuando jugó su último encuentro con Lanús, de donde salió libre en enero de este año.

Alexis Canelo en su primera etapa de Puebla | MEXSPORT
Alexis Canelo en su primera etapa de Puebla | MEXSPORT
