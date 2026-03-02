Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Empieza la crisis? Real Madrid cae en casa ante Getafe y se aleja nuevamente de Barcelona

Martín Satriano celebra su gol ante Real Madrid en LaLiga | AP
Martín Satriano celebra su gol ante Real Madrid en LaLiga | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:05 - 02 marzo 2026
Los Merengues se vieron sorprendidos por los Azulones en el Santiago Bernabéu y se alejan a cuatro puntos de los blaugranas

Se complica LaLiga para los Merengues. Una semana después de la derrota contra Osasuna, la cual le quitó el liderato de la tabla, Real Madrid nuevamente cayó en el torneo nacional, ahora contra Getafe en casa, y perdió la oportunidad de mantenerse al acecho de Barcelona. Un golazo de Martín Satriano le bastó a los visitantes para salir de su visita al Estadio Santiago Bernabéu con los tres puntos.

En un centro de Juan Iglesias, Antonio Rüdiger despejó de cabeza y el balón llegó a los linderos del área, donde Aurelien Tchouameni no pudo alejar por completo el peligro. El mal rechace del francés llegó hasta Satriano, quien pensarlo dos veces prendió el balón de volea y puso el 1-0 al 39' con un tiro ángulo, inalcanzable para Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois se lanza sin oportunidad ante el disparo de Satriano | AP
Thibaut Courtois se lanza sin oportunidad ante el disparo de Satriano | AP

Fue el segundo gol en seis partidos con Getafe para el uruguayo, que llegó al conjunto español en el mercado de invierno procedente de Olympique Lyon. Su anterior anotación fue en la Jornada 24, cuando Getafe se impuso 2-1 en casa contra Villarreal, mientras que con el gol de este lunes gestó la sorpresa de la Fecha 26.

Real Madrid no pudo ante David Soria

Rüdiger y Rodrygo tuvieron un par de oportunidades de cara al arco, pero sus remates se fueron desviados. Mientras que Dean Huijsen y Vinicius Jr tuvieron la oportunidad de cerrar a la espalda de los defensas en buenas acciones colectivas, pero fallaron en el tiempo y no pudieron empujar el esférico al fondo de la red.

Además, David Soria fue determinante desde el primer tiempo, cuando tuvo un par de intervenciones para evitar que el conjunto blanco rompiera con el empate sin goles antes del tanto de Satriano. Ya en la segunda parte, mantuvo la seguridad bajo los tres puntos para defender la ventaja de los visitantes.

Satriano celebra su gol ante Real Madrid en LaLiga | AP
Satriano celebra su gol ante Real Madrid en LaLiga | AP

Una de las últimas intervenciones del arquero llegó al minuto 89 del encuentro, cuando Franco Mastantuono quiso sorprender por la banda derecha. Sin embargo, el disparo a primer poste del argentino se encontró con la figura Soria, quien con las dos manos desvío a tiro de esquina para poner fin a la victoria.

Con este resultado, Getafe alcanzó el puesto 11 de la clasificación con 32 puntos, ocho menos que Celta de Vigo, el cual por ahora tiene el boleto a Conference League en el sexto lugar. Mientras que Real Madrid se quedó en 60 unidades, con cuatro de desventaja con Barcelona.

Jugadores de Getafe felicitan a Satriano por su gol en el Santiago Bernabéu | AP
Jugadores de Getafe felicitan a Satriano por su gol en el Santiago Bernabéu | AP

¿Cuándo juega de nuevo Real Madrid?

El próximo compromiso de los Merengues en LaLiga será como visitantes ante Celta de Vigo. Dicho encuentro está programado para el viernes 6 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el arranque de la Jornada 27.

Será un partido clave para los dirigidos por Álvaro Arbeloa, ya que después de su visita a Balaídos regresarán al Estadio Santiago Bernabéu para el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League ante Manchester City. Este juego está programado para el miércoles 11 de marzo, también a las 14:00 horas.

