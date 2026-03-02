¿Y Pumas? José Juan Macías es visto en torneo de tenis durante su rehabilitación

El delantero de los Club Universidad, José Juan Macías, aprovecha su tiempo de rehabilitación para asistir a un evento de tenis de élite en Yucatán. Mientras el atacante cumple con los meses fuera de las canchas por su lesión, decidió distraerse y disfrutar de otros deportes.

¿Qué hizo JJ Macías?

José Juan Macías sorprendió al asistir al Mérida WTA 500, que se lleva a cabo en el Yucatán Country Club. El atacante de Pumas aprovechó su tiempo libre para presenciar este importante torneo de tenis femenino en México.

El jugador atraviesa un largo proceso tras sufrir la ruptura completa de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. El parte médico también confirmó la ruptura de ligamento colateral medial y de menisco medial para el delantero. Debido a la gravedad de esta lesión, el artillero es baja para todo el Clausura 2026.

Los especialistas estiman que el futbolista podrá sumar minutos de actividad a finales del presente año. La recuperación requiere de varios meses más de trabajo específico antes de volver al terreno de juego.

José Juan Macías sufre lesión en rodilla izquierda | MEXSPORT

La renovación con Pumas

A pesar de la inactividad, José Juan Macías aún pertenece a Pumas tras una renovación alcanzada en el mes de diciembre. Este acuerdo entre el club y el jugador se concretó justo después de que se realizara su operación. La institución decidió mantener el vínculo laboral con el delantero durante este complicado periodo de sanación.

El atacante busca despejar la mente mientras continúa con los trabajos físicos necesarios para sanar su rodilla izquierda. Incluso, Macías fue visto en el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Akron hace un par de semanas.

¡Se queda! JJ Macías renueva un año más con Pumas, según reportes | IMAGO7

Pumas espera contar con el regreso del delantero una vez que se cumplan los tiempos marcados por el cuerpo médico. La renovación en diciembre asegura que el futuro del goleador siga ligado a la escuadra del Pedregal por más tiempo. El club confía en que la rehabilitación sea exitosa para recuperar a su pieza ofensiva.