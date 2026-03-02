Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Y Pumas? José Juan Macías es visto en torneo de tenis durante su rehabilitación

José Juan Macías abandonó su rehabilitación con Pumas | MEXSPORT
José Juan Macías abandonó su rehabilitación con Pumas | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 17:25 - 02 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero mexicano aún pertenece a Universidad Nacional tras su lesión

El delantero de los Club Universidad, José Juan Macías, aprovecha su tiempo de rehabilitación para asistir a un evento de tenis de élite en Yucatán. Mientras el atacante cumple con los meses fuera de las canchas por su lesión, decidió distraerse y disfrutar de otros deportes.

¿Qué hizo JJ Macías?

José Juan Macías sorprendió al asistir al Mérida WTA 500, que se lleva a cabo en el Yucatán Country Club. El atacante de Pumas aprovechó su tiempo libre para presenciar este importante torneo de tenis femenino en México.

El jugador atraviesa un largo proceso tras sufrir la ruptura completa de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. El parte médico también confirmó la ruptura de ligamento colateral medial y de menisco medial para el delantero. Debido a la gravedad de esta lesión, el artillero es baja para todo el Clausura 2026.

Los especialistas estiman que el futbolista podrá sumar minutos de actividad a finales del presente año. La recuperación requiere de varios meses más de trabajo específico antes de volver al terreno de juego.

José Juan Macías sufre lesión en rodilla izquierda | MEXSPORT

La renovación con Pumas

A pesar de la inactividad, José Juan Macías aún pertenece a Pumas tras una renovación alcanzada en el mes de diciembre. Este acuerdo entre el club y el jugador se concretó justo después de que se realizara su operación. La institución decidió mantener el vínculo laboral con el delantero durante este complicado periodo de sanación.

El atacante busca despejar la mente mientras continúa con los trabajos físicos necesarios para sanar su rodilla izquierda. Incluso, Macías fue visto en el Clásico Nacional entre Chivas y América en el Estadio Akron hace un par de semanas.

¡Se queda! JJ Macías renueva un año más con Pumas, según reportes | IMAGO7

Pumas espera contar con el regreso del delantero una vez que se cumplan los tiempos marcados por el cuerpo médico. La renovación en diciembre asegura que el futuro del goleador siga ligado a la escuadra del Pedregal por más tiempo. El club confía en que la rehabilitación sea exitosa para recuperar a su pieza ofensiva.

Por el momento, Macías disfruta de otras actividades mientras su cuerpo sana para volver a la competencia. Se espera que el proceso continúe sin contratiempos durante los siguientes meses, y que Universidad Nacional reintegre a un elemento que demostró puntos positivos en cada participación.

Últimos videos
Lo Último
19:39 ¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
19:37 Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
19:25 Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
19:23 Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
19:05 Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
19:00 Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
18:56 Regresa el All-Star Game entre las estrellas de la MLS y la Liga MX
18:41 Luis Figo ilusiona a México al considerar al Tri 'candidato' a ganar la Copa del Mundo
18:28 Lionel Messi siguió desde Estados Unidos el debut de Leones FC de Argentina; su hermano es presidente
18:04 ¡A lo NFL y NBA! Alexis Vega y su colección de anillos de campeón
Tendencia
1
Fórmula 1 Checo Pérez revela razón principal para volver a la Fórmula 1: "que mis hijos me vean correr"
2
Futbol ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
3
Futbol "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
4
Futbol Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
5
NFL Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
6
Contra Así fue el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, bajo un fuerte operativo de seguridad
Te recomendamos
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Empelotados
02/03/2026
¡Afinando detalles! Alexis Vega 'se pone guapo' previo a su regreso con Toluca
Tato Noriega habla tras la salida de Torrent | IMAGO7
Futbol
02/03/2026
Tato Noriega da la cara tras el despido de Domenec Torrent: “Somos todos culpables”
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
02/03/2026
Hoy No Circula martes 3 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Contra
02/03/2026
Asesinan a balazos a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, en Chilapa, Guerrero
Chicharito en lamento en el Clausura 2026 tras fallar penal ante Cruz Azul | IMAGO 7
Empelotados
02/03/2026
Chicharito Hernández comparte nuevo polémico video en redes sociales: "eres un fraude"
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026
Futbol
02/03/2026
Listas las designaciones arbitrales de la Jornada 9 del Clausura 2026