Cristiano Ronaldo y sus mil goles: los 36 penaltis que lo condenan

El infierno está lleno de "hubieras", y Cristiano Ronaldo lo sabe mejor que nadie. Aunque el astro portugués está cada vez más cerca de alcanzar los mil goles en su carrera profesional, un detalle estadístico le impidió llegar antes a esa histórica cifra: los penaltis fallados. CR7 dejó escapar una oportunidad más desde el manchón, un registro que hoy genera debate en el mundo del futbol.

El pasado fin de semana, en el partido entre Al Nassr y Al Feiha, Cristiano Ronaldo falló un penalti que pudo acercarlo todavía más a la marca milenaria. El disparo desde los once pasos no terminó en gol y se convirtió oficialmente en su penalti fallado número 36 a lo largo de su carrera profesional.

Con ese fallo, el delantero portugués alcanzó una cifra que no pasa desapercibida. Si hubiera convertido todos sus cobros desde el punto penal, hoy ya habría superado la barrera simbólica de los mil goles, un registro que pocos futbolistas en la historia siquiera han rozado.

Cristiano Ronaldo con Al Nassr | @Cristiano

¿Cuántos penaltis ha fallado Cristiano Ronaldo en su carrera?

La pregunta ha generado polémica en redes sociales y distintos portales estadísticos. Mientras algunas bases de datos registran 35 fallos, otras ya contabilizan 36 penaltis errados por Cristiano Ronaldo. La diferencia suele depender de la actualización más reciente tras el partido entre Al Nassr y Al Feiha.

Lo cierto es que, con 36 penaltis fallados, CR7 se convirtió en el jugador con más fallos desde los once pasos en la historia del futbol profesional, superando a Lionel Messi, quien acumula 35 penaltis errados en su carrera. La estadística no necesariamente refleja menor efectividad, sino también la enorme cantidad de veces que ambos han asumido la responsabilidad.

Cristiano Ronaldo entrenando con Al Nassr | @AlNassrFC_EN

El jugador con más penaltis fallados en la historia

Convertirse en el jugador con más penaltis fallados puede parecer una marca negativa, pero también habla de constancia y longevidad. Cristiano Ronaldo ha ejecutado cientos de disparos desde el punto penal a lo largo de más de dos décadas al máximo nivel, en clubes como Manchester United, Real Madrid, Juventus y ahora Al Nassr.

A pesar de los fallos, el portugués mantiene un alto porcentaje de efectividad y continúa sumando goles rumbo a los mil. La cifra de 36 penaltis fallados quedará como parte de su legado estadístico, pero también como recordatorio de que incluso las leyendas enfrentan momentos imperfectos en el camino hacia la historia.