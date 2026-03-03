Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Luis Figo ilusiona a México al considerar al Tri 'candidato' a ganar la Copa del Mundo

México celebra gol ante Islandia | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:41 - 02 marzo 2026
El astro portugués habló sobre las posibilidades del Tri de ganar el trofeo

Cada vez estamos más cerca de la Copa del Mundo y las predicciones para el próximo campeón empiezan a salir a diestra y siniestra. Ahora fue el histórico exfutbolista portugués, Luis Figo, quien reveló a sus candidatos al título, y sorprendió al poner a México entre los favoritos.

El exfutbolista de Real Madrid y Barcelona se encuentra en territorio mexicano para disputar la Copa de Leyendas que se jugará en Guadalajara este martes entre en el Estadio Akron. Previo al partido, Figo habló sobre el torneo de este verano.

¿México favorito?

Durante la conferencia de prensa previo al encuentro entre las Leyendas de Barcelona y Real Madrid, el portugués fue cuestionado sobre sus favoritos para conseguir el título del Mundo. Figo sorprendió a todos los presentes al afirmar que México es el favorito.

Yo creo que el favorito es México...", afirmó
Selección Mexicana en duelo ante Panamá | IMAGO7

A pesar de su primera declaración, entre risas dejó en claro que el comentario lo reveló para intentar ganarse a los fanáticos mexicanos que asistirán al partido en Guadalajara "¡Estamos en México, ¿no?… ¿He ganado puntos o no?”, añadió el histórico portugués entre risas.

Los verdaderos candidatos

Tras su primer comentario Figo, en un todo más serio, habló sobre sus verdaderos candidatos para levantar la Copa del Mundo este verano. Entre sus favoritos puso a selecciones como España, Francia, Argentina, Brasil y por supuesto, Portugal, a quien quiere ver levantando el trofeo. Sin embargo, también dio una condición para la selección lusitana.

Luis Figo, en un evento de la UEFA | ESPECIAL

“Las selecciones que tienen bastante experiencia en las fases finales de la competición siempre son Argentina, Brasil, España y espero que Portugal pueda estar en esa parte final… Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria”, afirmó entre nuevas risas.

Con respecto a Portugal, el exfutbolista afirmó que quiere verlos campeones pero no se atreve a ponerlos como los favoritos al título pues considera que hay varios países que pueden dar pelea en el Mundial. "Espero que sea Portugal, pero si no, no sé. Es complicado hoy poner a una selección favorita”, finalizó.

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal l AP
