Futbol

¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP
Jorge Armando Hernández 23:48 - 01 marzo 2026
Inter de Miami venció contundentemente a Orlando City y Messi llamó la atención por 'burlarse' del conjunto de Orlando

La victoria del Inter de Miami sobre Orlando City desató reacciones en el terreno de juego tras el final del partido.

Lionel Messi comandó la remontada del Inter Miami sobre Orlando City | AFP

Pese a las críticas sobre su presente Lionel Messi marcó doblete en la victoria de su equipo 4-2. Pero llamó la atención un gesto por parte del argentino dirigido a los fans de Orlando.

Orlando City recibió al Inter Miami de Messi | AP

El partido comenzó en un inicio con dominio y ventaja de 2-0 por parte de los locales; sin embargo, conforme fue avanzando el partido el dominio del Inter Miami se hizo más evidente.

Messi y compañía comenzaban a presionar y generar peligro. Messi estuvo a punto de meter un gol en un tiro libre de media distancias como lo es su especialidad.

El primer gol del Inter Miami llegó por parte de Silvetti que se aventó un disparo de media distancia poderosísimo que cayó a segundo poste.

Messi vuelve a anotar de tiro libre

El argentino completó su doblete con un tiro de media distancia que fue botado hacia primer poste imposible para el arquero. Al final el encuentro se fue 4-2 en favor de los de rosa.

