Shakira hace vibrar el Zócalo en una noche histórica para la CDMX

Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 23:25 - 01 marzo 2026
Cifras oficiales señalan que fueron 400 mil asistentes al Zócalo para ver a la colombiana

El Zócalo de la Ciudad de México se convirtió en una auténtica fiesta con la presentación de Shakira, quien ofreció un espectáculo en el corazón del país para 400 mil personas, según cifras oficiales del gobierno capitalino.


Desde horas antes del arranque, miles de personas abarrotaron la plancha para asegurar un lugar y ser parte de una noche que ya es historia musical de la capital.

Shakira hizo vibrar a la Ciudad de México con su concierto gratis en el Zócalo/Gina Sánchez

Un arranque explosivo en el corazón de CDMX

Con una producción de gran nivel, pantallas gigantes y un escenario imponente, la cantante colombiana apareció ante un grito ensordecedor que hizo vibrar el Centro Histórico.


El arranque fue explosivo con la canción “Suerte”, en colaboración con Bizarrap, y bastaron los primeros acordes para que el público se entregara por completo.

La colombiana interpretó varios de sus grandes éxitos/Gina Sánchez

Clásicos que hicieron vibrar a 400 mil personas

El repertorio incluyó clásicos como:

  • “La Tortura”

  • “Antología”

  • “Pies Descalzos”

  • “¿Dónde Estás Corazón?”

Temas que fueron coreados de principio a fin por una multitud que no dejó de cantar en ningún momento.

Cada canción desató una ola de emoción entre los asistentes, quienes convirtieron la Plaza de la Constitución en un gigantesco coro.

Fueron 400 mil personas las que asistieron al concierto de Shakira en el Zócalo/Gina Sánchez

Éxitos recientes y cierre a lo grande

La energía no bajó en ningún instante. También sonaron éxitos más recientes como:

  • “Te Felicito”

  • “Acróstico”

  • “Monotonía”

  • “Soltera”

Y el cierre llegó con la Sesión 53 de Bizarrap, convertida en un himno para sus seguidores y que reafirmó la conexión especial que mantiene con el público mexicano.

Récord de asistencia en el Zócalo

El Zócalo, escenario de grandes acontecimientos históricos, volvió a demostrar su capacidad para albergar eventos masivos de talla internacional.


De acuerdo con cifras oficiales, se reunieron 400 mil asistentes en la plancha capitalina, superando registros de otros conciertos en el Zócalo como el de Los Fabulosos Cadillacs en 2023, cuando reunieron a 300 mil personas, Grupo Firme con 280 mil en 2022 o los 217 mil del fallecido Vicente Fernández en 2009.


La logística permitió que miles de familias disfrutaran del espectáculo en un ambiente festivo y seguro.

El concierto de la colombiana en la plancha del Zócalo duró por ahí de dos horas/Gina Sánchez

Una noche inolvidable

Al final, entre aplausos y ovaciones, la cantante se despidió dejando una postal imborrable en la memoria de los asistentes.


La Ciudad de México vivió una noche histórica con un concierto que confirmó el poder de convocatoria y la vigencia de una de las artistas más influyentes del pop latino.

