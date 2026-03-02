Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Por qué no se vio completo por internet el concierto de Shakira en el Zócalo?

Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 22:56 - 01 marzo 2026
En el canal de YouTube de la cantante colombiana únicamente se transmitieron cinco canciones

El concierto de Shakira generó gran expectativa no solo para las 400 mil personas que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México y sus alrededores, sino también para quienes esperaban verlo por televisión e internet.


Sin embargo, se reportó un retraso de una hora en la transmisión y solo cinco canciones disponibles en línea.

Shakira comenzó su concierto pasadas las 8:30 PM/Gina Sánchez

Retraso en el inicio del concierto

Originalmente, el show de la cantante colombiana estaba programado para iniciar a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución.


Además, en la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y calles aledañas se colocaron pantallas gigantes para que más personas pudieran disfrutar de esta histórica presentación, que marcó el cierre en México de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.


No obstante, el concierto comenzó pasadas las 20:30 horas, cuando Shakira salió al escenario e interpretó sus mayores éxitos, desatando la euforia de miles de asistentes que llevaban horas —e incluso días— esperando en el Zócalo.

Fueron 400 mil los asistentes al concierto de Shakira en el Zócalo/Gina Sánchez

Problemas en la transmisión por internet y TV

Para quienes no pudieron acudir al Centro Histórico pero querían seguir el espectáculo por televisión abierta o internet, la experiencia fue distinta.


En redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México se había anunciado que el concierto sería transmitido gratuitamente en sus plataformas oficiales —Facebook, X y YouTube—, así como en el canal Capital 21.


Sin embargo, llegada la hora, ninguna de esas transmisiones estuvo disponible, lo que generó sorpresa y decepción entre los seguidores.

¿Por qué no se ve en YouTube?”, “No pude ir a ninguna de las mil fechas que tuvo Shakira en México y por lo visto tampoco se me hará ver el concierto por YouTube”, “No puedo ver el concierto de Shakira en YouTube”, fueron algunos de los comentarios.
En televisión abierta ni en las redes sociales del Gobierno de la CDMX se pudo ver el concierto/Gina Sánchez

Solo cinco canciones en el canal oficial de Shakira

En el canal de YouTube de Shakira, donde la transmisión estaba programada para iniciar a las 21:00 horas, la señal se abrió alrededor de 10 minutos antes de las 22:00 horas.

Se transmitieron únicamente cinco canciones:

  • Pies Descalzos

  • Dónde estás corazón

  • Antología

  • Días de Enero

  • Algo Tú (nuevo sencillo con Beéle)

La señal permaneció activa aproximadamente 30 a 37 minutos.

Empezó a mitad de Pies Descalzos y terminó con la canción de Beéle, duró como media hora nada más”, “Pues solo duró 37 minutos la transmisión del concierto de #ShakiraEnElZocalo a través de sus cuentas de Facebook y YouTube”, “Quedé como payaso viendo el concierto de Shakira en YouTube”, escribieron algunos usuarios.
Sólo fueron cinco las canciones transmitidas por el canal de YouTube de Shakira/Gina Sánchez

Video marcado como privado

La transmisión en vivo en el canal oficial de Shakira alcanzó más de 200 mil personas conectadas; sin embargo, tras concluir las cinco canciones, el video fue marcado como privado, impidiendo que pudiera verse nuevamente.


Quienes no lograron conectarse a tiempo o deseaban repetir el fragmento transmitido ya no pudieron acceder al contenido.

