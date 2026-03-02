Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

El Grande Americano habla de su clasificación a la Final de Rey de Reyes y manda otro mensaje a El Original

El Grande Americano atacando a Ethan Page | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 23:54 - 01 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los dos personajes formarán parte de la lucha por la espada de AAA; la rivalidad sigue próximamente

Rey de Reyes será el próximo evento de AAA, en el cual, habrá una lucha de cuatro esquinas para que el ganador se convierta en el retador número uno al megacampeonato que por el momento posee Dominik Mysterio.

Uno de los clasificados es La Parka, el segundo de ellos es El Original Grande Americano y, de manera más reciente fue El Grande Americano quien se logró quedar con uno de los lugares de cara a la Final en dos semanas más. Este último clasificado, ha lanzado un mensaje para su homónimo de nombre.

Pimpinela no pudo ser parte de la lucha por un ataque de OG Grande Americano | X: @luchalibreaaa

La rivalidad va más allá de la Final

A pesar de haberse clasificado para la Final del torneo de Rey de Reyes, al Grande Americano aún le queda la encomienda de acabar con The Original Grande Americano, pues considera que se la ha pasado usurpando su identidad desde su regreso en Royal Rumble.

Después de su victoria ante otros tres competidores, el Americano hizo un llamado a su más reciente rival, a quien espera vencer junto a otros dos contendientes y así ser el retador principal por el campeonato de Dom Dom.

No mam*s mi gente, que emoción, muchas gracias por el apoyo; pinch* chaparro americano, escúchame pend*e*o, nos vemos muy muy pronto, pero primero voy a ganar el torneo de Rey de Reyes, solo por mí, también por mi gente, por Pimpi y por México weeeey

¿Por qué estuvo El Grande Americano en el combate clasificatorio?

En realidad, El Grande Americano no estaba pactado a participar en la lucha de cuatro junto a Omos, Ethan Page y El Hijo del Doctor Wagner Jr; sin embargo, un ataque de El Original sobre Pimpinela Escarlata, hizo que el Americano ocupara su lugar en sustitución del luchador exótico.

Fue así que se llevó la victoria, clasificando a una lucha que ya tiene el nombre de su rival como principal atractivo, pues desde su enfrentamiento en Royal Rumble, los dos han tenido la idea de enfrentarse el uno al otro y de quitarle la máscara a su oponente.

Último combate clasificatorio | X: @luchalibreaaa

El último clasificado al la Final del torneo saldrá de otro clasificatorio en un fatal de cuatro esquinas, en donde Santos Escobar se enfrentará a Mr. Iguana, Psycho Clown y Abismo Negro.

Últimos videos
Lo Último
00:34 David Faitelson cuestiona protocolo anti racismo de la FIFA
00:32 Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
00:20 "Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
00:01 Portada RÉCORD 2 de marzo de 2026
23:54 El Grande Americano habla de su clasificación a la Final de Rey de Reyes y manda otro mensaje a El Original
23:50 Julián Araujo en el centro de la polémica tras un final de infarto en el Clásico Escocés
23:48 ¿Lionel Messi se 'burla' de los fans Orlando City tras victoria del Inter Miami?
23:30 Fallece quarterback universitario a los 23 años; Deion Sanders fue su entrenador
23:25 Shakira hace vibrar el Zócalo en una noche histórica para la CDMX
23:15 Vandalismo tras el Derby Sevillano en la casa de Pellegrini
Tendencia
1
Futbol ¡De México a la Cartuja! Álvaro Fidalgo se estrena con Betis en el Gran Derbi ante Sevilla
2
Futbol ¿Y la Finalissima? Qatar suspende el futbol y el partido entre Argentina y España está en riesgo
3
Futbol ¡Lo miran desde Europa! Raphinha admite que su jugador favorito mexicano es Alexis Vega
4
Futbol Nacional Germán Berterame confiesa lo que le dijo de Javier Aguirre tras su llegada al Inter de Miami
5
Futbol Berterame recibe "bienvenida" de De Paul en el Inter Miami
6
Futbol Una vez más la violencia mancha al futbol mexicano… ahora con sello azulcrema
Te recomendamos
David Faitelson cuestiona protocolo anti racismo de la FIFA
Empelotados
02/03/2026
David Faitelson cuestiona protocolo anti racismo de la FIFA
Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
Futbol
02/03/2026
Siete y contando: todos los entrenadores que ha tendido Rayados de Monterrey tras su último título de Liga MX
"Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
Futbol
02/03/2026
"Es una barbaridad": Manuel Pellegrini sale en la defensa de Almeyda por histórica suspensión
Portada RÉCORD 2 de marzo de 2026
Portada del día
02/03/2026
Portada RÉCORD 2 de marzo de 2026
El Grande Americano habla de su clasificación a la Final de Rey de Reyes y manda otro mensaje a El Original
Lucha
01/03/2026
El Grande Americano habla de su clasificación a la Final de Rey de Reyes y manda otro mensaje a El Original
Julián Araujo en el centro de la polémica tras un final de infarto en el Clásico Escocés
Futbol
01/03/2026
Julián Araujo en el centro de la polémica tras un final de infarto en el Clásico Escocés