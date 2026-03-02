El Grande Americano habla de su clasificación a la Final de Rey de Reyes y manda otro mensaje a El Original

Rey de Reyes será el próximo evento de AAA, en el cual, habrá una lucha de cuatro esquinas para que el ganador se convierta en el retador número uno al megacampeonato que por el momento posee Dominik Mysterio.

Uno de los clasificados es La Parka, el segundo de ellos es El Original Grande Americano y, de manera más reciente fue El Grande Americano quien se logró quedar con uno de los lugares de cara a la Final en dos semanas más. Este último clasificado, ha lanzado un mensaje para su homónimo de nombre.

Pimpinela no pudo ser parte de la lucha por un ataque de OG Grande Americano | X: @luchalibreaaa

La rivalidad va más allá de la Final

A pesar de haberse clasificado para la Final del torneo de Rey de Reyes, al Grande Americano aún le queda la encomienda de acabar con The Original Grande Americano, pues considera que se la ha pasado usurpando su identidad desde su regreso en Royal Rumble.

Después de su victoria ante otros tres competidores, el Americano hizo un llamado a su más reciente rival, a quien espera vencer junto a otros dos contendientes y así ser el retador principal por el campeonato de Dom Dom.

No mam*s mi gente, que emoción, muchas gracias por el apoyo; pinch* chaparro americano, escúchame pend*e*o, nos vemos muy muy pronto, pero primero voy a ganar el torneo de Rey de Reyes, solo por mí, también por mi gente, por Pimpi y por México weeeey

🚨 Las declaraciones EN EXCLUSIVA de El Grande Americano tras lo sucedido. 💥 pic.twitter.com/rKxtkYZFXu — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) March 2, 2026

¿Por qué estuvo El Grande Americano en el combate clasificatorio?

En realidad, El Grande Americano no estaba pactado a participar en la lucha de cuatro junto a Omos, Ethan Page y El Hijo del Doctor Wagner Jr; sin embargo, un ataque de El Original sobre Pimpinela Escarlata, hizo que el Americano ocupara su lugar en sustitución del luchador exótico.

Fue así que se llevó la victoria, clasificando a una lucha que ya tiene el nombre de su rival como principal atractivo, pues desde su enfrentamiento en Royal Rumble, los dos han tenido la idea de enfrentarse el uno al otro y de quitarle la máscara a su oponente.

Último combate clasificatorio | X: @luchalibreaaa