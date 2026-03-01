¡Esto es demasiado cine! El Grande Americano toma el lugar de Pimpinela y clasifica a la siguiente ronda del Torneo Rey de Reyes

AAA abrió con Pimpinela Escarlata y El Grande Americano, donde se le vio a Pimpi cuestionando al Original Grande Americano, pero este la atacó a traición, dejándola en malas condiciones y fuera de su combate clasificatorio rumbo al Rey de Reyes.

El Grande Americano salió en defensa de Pimpinela

El Original Grande Americano atacó brutalmente a Pimpinela Escarlata luego de que ella le hiciera unas preguntas; la acción dejó muy molesta a la afición mexicana, que no dejó de abuchear aún más a la contraparte del Grande Americano.

Momentos después en el programa, se le vio a la leyenda mexicana acompañando a Pimpinela tras el ataque. En las acciones siguientes, ella le cedió su puesto en la lucha clasificatoria de Rey de Reyes, prometiendo que la vengaría.

Grande Americano consolando a Pimpinela Escarlata | Captura de pantalla de AAA

Venganza en el ring y boleto asegurado

Ya en el combate, El Grande Americano tomó el lugar de Pimpinela y se enfrentó a Ethan Page, Omos e Hijo del Dr. Wagner Jr. en una triple amenaza intensa.

Cuando parecía que el Original Grande Americano intentaría intervenir para favorecer a Ethan Page, apareció La Parka para detenerlo y evitar que influyera en el resultado.

La Parka atacando al Original Grande Americano | Captura de pantalla de AAA

Con el camino despejado, El Grande Americano aprovechó el momento, impuso condiciones y terminó llevándose la victoria, clasificando oficialmente a la siguiente ronda del Rey de Reyes.