Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡Esto es demasiado cine! El Grande Americano toma el lugar de Pimpinela y clasifica a la siguiente ronda del Torneo Rey de Reyes
AAA abrió con Pimpinela Escarlata y El Grande Americano, donde se le vio a Pimpi cuestionando al Original Grande Americano, pero este la atacó a traición, dejándola en malas condiciones y fuera de su combate clasificatorio rumbo al Rey de Reyes.
El Grande Americano salió en defensa de Pimpinela
El Original Grande Americano atacó brutalmente a Pimpinela Escarlata luego de que ella le hiciera unas preguntas; la acción dejó muy molesta a la afición mexicana, que no dejó de abuchear aún más a la contraparte del Grande Americano.
Momentos después en el programa, se le vio a la leyenda mexicana acompañando a Pimpinela tras el ataque. En las acciones siguientes, ella le cedió su puesto en la lucha clasificatoria de Rey de Reyes, prometiendo que la vengaría.
Venganza en el ring y boleto asegurado
Ya en el combate, El Grande Americano tomó el lugar de Pimpinela y se enfrentó a Ethan Page, Omos e Hijo del Dr. Wagner Jr. en una triple amenaza intensa.
Cuando parecía que el Original Grande Americano intentaría intervenir para favorecer a Ethan Page, apareció La Parka para detenerlo y evitar que influyera en el resultado.
Con el camino despejado, El Grande Americano aprovechó el momento, impuso condiciones y terminó llevándose la victoria, clasificando oficialmente a la siguiente ronda del Rey de Reyes.
El Grande Americano sigue en su encrucijada para detener a su contraparte y en Rey de Reyes se escribirá un nuevo capítulo de esta gran rivalidad.
Te puede interesar