Lucha

AAA tendrá su primer show fuera de México después de la compra de WWE

Evento central de Triplemanía XXXIII | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 11:42 - 27 febrero 2026
La empresa mexicana saldrá por primera ocasión a territorio norteamericano

Uno de los productos que tiene para ofrecer WWE semana con semana es AAA, esto a partir de la alianza que formaron con la compra de la empresa mexicana en 2025.

A pesar de que la primera vez que se vio un producto entre ambos 'equipos' fue Worlds Collide en Estados Unidos, los creativos están pensando sacar de territorio mexicano los shows semanales por primera vez.

Himno nacional mexicano en el comienzo de Triplemanía XXXIII | wwe.com

AAA fuera de México

Los rumores son bastante fuertes, pues de acuerdo al medio FightfulSelect.com, WWE tiene contemplado llevar a cabo el primer show de AAA fuera de México, con su primera parada en Estados Unidos, con sedes y fechas por confirmar.

La misma fuente ya ha dado algunos detalles de lo que podría ser esta idea desarrollada de mejor manera: el estado al que viajarían para sacar AAA de México por primera vez sería Texas, pero aún no hay nada confirmado; además, se tiene contemplado que todo esto suceda el próximo mes de abril, por lo que no sería descabellado pensar que se esté planeando añadir a la cartelera del fin de semana de WrestleMania 42.

Pimpinela Escarlata junto a Otis en la Copa Triplemanía del evento bajo el mismo nombre | wwe.com

Por el momento y con la cartelera dentro de la República Mexicana confirmada en las siguientes semanas, se espera que la confirmación del regreso de AAA a Estados Unidos se de muy pronto, marcando así otro momento histórico desde la compra de la empresa el año anterior.

¿AAA ya tiene pasado fuera de México?

La noticia de la salida de territorio azteca por parte de la AAA no es una noticia tan fuerte porque sea esta la primera vez que vaya a suceder, todo se debe a que es la primera vez que sucede desde la venta a WWE.

Además, cabe recordar que como ya se ha mencionado anteriormente, como producto en común, ambas empresas ya trabajaron juntas y en territorio norteamericano, como es el caso de las dos ediciones de Worlds Collide; la primera de ellas el 7 de junio en Inglewood, California.

El Grande Americano puede ser uno de los protagonistas del primer show fuera de México | wwe.com

La segunda y hasta el momento última edición, se dio el pasado 12 de septiembre del mismo año, en donde todo coincidió con la presencia de la pelea del 'Canelo' Álvarez, la cual se llevó a cabo tan solo un día después en la misma zona: Las Vegas, sede del próximo WrestleMania.

