LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Villarreal? EN VIVO

El Barcelona se enfrentará al Villarreal en un emocionante encuentro correspondiente a LaLiga en el Spotify Camp Nou. El árbitro designado para dirigir este importante duelo es Isidro Diaz de Mera, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un encuentro que promete grandes emociones entre dos equipos que están luchando en la parte alta de la tabla.

Frenkie de Jong, futbolista del Barcelona | AP

El Barcelona lidera la tabla de LaLiga con 61 puntos tras 25 jornadas disputadas, mostrando un poderío ofensivo con 67 goles anotados y una sólida defensa que solo ha concedido 25 tantos. Por su parte, el Villarreal ocupa la tercera posición con 51 puntos en el mismo número de partidos, habiendo marcado 47 goles y recibido 27. La diferencia de 10 puntos entre ambos equipos hace que este encuentro sea crucial para el Submarino Amarillo si quiere mantener sus aspiraciones al título, mientras que los blaugranas buscarán ampliar su ventaja en la cima y dar un paso más hacia el campeonato.

El Barcelona llega a este encuentro tras una victoria por 3-0 frente al Levante en LaLiga, recuperándose de dos derrotas consecutivas: un 2-1 ante el Girona en liga y en Copa del Rey al caer 4-0 contra el Atlético Madrid. Anteriormente, los culés habían conseguido dos victorias, venciendo 3-0 al Mallorca en LaLiga y 1-2 al Albacete en Copa del Rey. El Villarreal, por su parte, atraviesa un buen momento con tres victorias en sus últimos cinco partidos. Vencieron 2-1 al Valencia y 0-1 al Levante en LaLiga, aunque sufrieron una derrota 2-1 ante el Getafe. Previamente habían goleado 4-1 al Espanyol y empatado 2-2 con Osasuna. El líder de la clasificación recibe a un equipo en tercera posición que llega con confianza.

Real Madrid se enfrentará al Villarreal en LaLiga | AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el Barcelona ha dominado con cuatro victorias frente a una del Villarreal. El duelo más reciente se disputó el 21 de diciembre de 2025 en LaLiga, con victoria blaugrana por 0-2 en el feudo del Villarreal. Sin embargo, en su último encuentro en el Camp Nou, el Submarino Amarillo sorprendió al imponerse por 2-3 el 18 de mayo de 2025. Los partidos entre estos equipos suelen ser de alto voltaje ofensivo, como demuestra el 1-5 a favor del Barcelona en septiembre de 2024, el espectacular 3-5 para el Villarreal en enero de 2024 y el no menos emocionante 3-4 para los culés en agosto de 2023.

¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Villarreal?

FECHA: Sábado 28 de febrero

HORA: 09:15 (hora centro de México)

LUGAR: Spotify Camp Nou, Barcelona, España

TRANSMISIÓN: Sky Sports