Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Real Madrid da parte médico de Raúl Asencio tras aparatoso impacto en la cabeza en el partido de Vuelta ante Benfica

Raúl Asencio sufrió una contractura cervical | AP
Jorge Armando Hernández 09:36 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El central tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y con collarín después del impacto

Duro impacto que se llevó Raúl Asencio en el partido de Vuelta ante Benfica, al querer recibir un balón con la cabeza este chocó con su compañero Eduardo Camavinga y quedó noqueado en el césped despertando la angustia de los presentes.

Raúl Asencio sufre fuerte choque con Eduardo Camavinga | AP

Las asistencias médica actuaron de inmediato ante la expectativa de los presentes quienes mostraban rostros de miedo e incredulidad por la situación. Finalmente, el defensa fue retirado del campo en camilla y con collarín para ser analizado.

Después de las revisiones y estudios finalmente el Real Madrid reveló por medio de sus fuentes oficiales el parte médico del jugador merengue quien ha sufrido una contractura cervical que sigue pendiente de evolución. Al menos se perderá el partido ante Getafe de La Liga.

Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una contractura cervical. Pendiente de evolución

¿Quién será el rival de Real Madrid en Octavos de Final?
Victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Benfica I AP

Después de esto vendría el gol por parte de Vinicius Jr. quien le dada el pase al Real Madrid a los Octavos de Final de la UEFA Champions League. Los merengues esperan rival que se definirá en el duelo entre Manchester City y Sporting Lisboa.

Últimos videos
Lo Último
12:22 Deporte con causa: Puebla se prepara para la primera edición de la Carrera NDMP
11:57 Shakira GRATIS en el Zócalo: Metro y Metrobús ampliarán horario por concierto
11:42 AAA tendrá su primer show fuera de México después de la compra de WWE
11:14 Alana Flores confirma que ya tiene rival para Supernova Strikers 2
11:02 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Oviedo vs Atlético de Madrid? EN VIVO
10:54 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Villarreal? EN VIVO
10:48 Nicolás Larcamón confirma el futuro de la portería de Cruz Azul
10:45 VIDEO: Familia de Carmen Salinas analiza demanda tras acusaciones en podcast de Saskia Niño de Rivera
10:15 Mbappé, fuera por tiempo indefinido según Arbeloa
09:37 SEP: estos son los puentes y vacaciones de marzo 2026
Tendencia
1
Futbol Champions League 2026: Así se jugarán los Octavos de Final
2
Empelotados Muere icónico personaje de Los Protagonistas y del equipo de José Ramón Fernández
3
Futbol Chicharito Hernández 'desprecia a Chivas' y lo 'borra' de su trayectoria
4
Futbol Directiva de Toluca revela que tenía acuerdo con Diego Milito antes de su llegada a Chivas
5
Futbol Cruz Azul anunció cambio de sede para su partido del fin de semana
6
Futbol Así quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions
Te recomendamos
Deporte con causa: Puebla se prepara para la primera edición de la Carrera NDMP
Otros Deportes
27/02/2026
Deporte con causa: Puebla se prepara para la primera edición de la Carrera NDMP
Shakira GRATIS en el Zócalo: Metro y Metrobús ampliarán horario por concierto
Contra
27/02/2026
Shakira GRATIS en el Zócalo: Metro y Metrobús ampliarán horario por concierto
AAA tendrá su primer show fuera de México después de la compra de WWE
Lucha
27/02/2026
AAA tendrá su primer show fuera de México después de la compra de WWE
Alana Flores confirma que ya tiene rival para Supernova Strikers 2
Box
27/02/2026
Alana Flores confirma que ya tiene rival para Supernova Strikers 2
ATLÉTICO DE MADRID VS CLUB BRUJAS AP
Futbol Internacional
27/02/2026
LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Oviedo vs Atlético de Madrid? EN VIVO
LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Villarreal? EN VIVO
Futbol
27/02/2026
LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Villarreal? EN VIVO