Real Madrid da parte médico de Raúl Asencio tras aparatoso impacto en la cabeza en el partido de Vuelta ante Benfica

Duro impacto que se llevó Raúl Asencio en el partido de Vuelta ante Benfica, al querer recibir un balón con la cabeza este chocó con su compañero Eduardo Camavinga y quedó noqueado en el césped despertando la angustia de los presentes.

Raúl Asencio sufre fuerte choque con Eduardo Camavinga | AP

Las asistencias médica actuaron de inmediato ante la expectativa de los presentes quienes mostraban rostros de miedo e incredulidad por la situación. Finalmente, el defensa fue retirado del campo en camilla y con collarín para ser analizado.

Después de las revisiones y estudios finalmente el Real Madrid reveló por medio de sus fuentes oficiales el parte médico del jugador merengue quien ha sufrido una contractura cervical que sigue pendiente de evolución. Al menos se perderá el partido ante Getafe de La Liga.

Parte médico de @RaulAsencio_17. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2026

Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Raúl Asencio por los Servicios Médicos del Real Madrid ha sido diagnosticado de una contractura cervical. Pendiente de evolución

Victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Benfica I AP