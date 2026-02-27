SEP: estos son los puentes y vacaciones de marzo 2026

Ha llegado el mes de marzo y, con ello, una nueva pregunta de estudiantes y padres de familia: ¿cuándo es el próximo puente vacacional? Aquí te decimos las fechas de los dos fines de semana largos contemplados en el calendario oficial.

En el mes de marzo hay dos fines de semana largos/Pixabay

Primer puente de marzo: Natalicio de Benito Juárez

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— no asistirán a clases el próximo lunes 16 de marzo.

Ese día, las escuelas de todo el país cerrarán por el Natalicio de Benito Juárez, que se conmemora el 21 de marzo, pero que por ley se recorre al tercer lunes del mes.

Esta fecha también está considerada por la Ley Federal del Trabajo como día feriado oficial, por lo que no solo los alumnos de la SEP suspenden clases: la medida aplica para trabajadores y estudiantes de otros niveles educativos.

En el caso de quienes deban laborar, corresponde pago doble, conforme a la ley.

El puente del 16 de marzo es para todos los estudiantes del país por ser feriado oficial/SEP

Segundo fin de semana largo en marzo

Antes de que termine el mes habrá otro fin de semana largo, pero este será exclusivamente para estudiantes de educación básica de la SEP.

El viernes 27 de marzo se llevará a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que, como ocurre el último viernes de cada mes, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases.

Las vacaciones de Semana Santa comienzan en abril, de acuerdo al calendario oficial/SEP

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa?