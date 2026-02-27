Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
SEP: estos son los puentes y vacaciones de marzo 2026
Ha llegado el mes de marzo y, con ello, una nueva pregunta de estudiantes y padres de familia: ¿cuándo es el próximo puente vacacional? Aquí te decimos las fechas de los dos fines de semana largos contemplados en el calendario oficial.
Primer puente de marzo: Natalicio de Benito Juárez
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y su calendario oficial para el ciclo escolar 2025-2026, los alumnos de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— no asistirán a clases el próximo lunes 16 de marzo.
Ese día, las escuelas de todo el país cerrarán por el Natalicio de Benito Juárez, que se conmemora el 21 de marzo, pero que por ley se recorre al tercer lunes del mes.
Esta fecha también está considerada por la Ley Federal del Trabajo como día feriado oficial, por lo que no solo los alumnos de la SEP suspenden clases: la medida aplica para trabajadores y estudiantes de otros niveles educativos.
En el caso de quienes deban laborar, corresponde pago doble, conforme a la ley.
Segundo fin de semana largo en marzo
Antes de que termine el mes habrá otro fin de semana largo, pero este será exclusivamente para estudiantes de educación básica de la SEP.
El viernes 27 de marzo se llevará a cabo la junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que, como ocurre el último viernes de cada mes, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases.
¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa?
Este segundo puente se enlaza con las vacaciones de Semana Santa, que comenzarán el 30 de marzo y concluirán el 10 de abril.
El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril.
Estos días de descanso serán de los últimos que tengan los estudiantes de nivel básico antes de perfilarse hacia el cierre del ciclo escolar 2025-2026, programado para el 15 de julio.