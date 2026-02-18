SEP confirma que estudiantes no tendrán vacaciones durante Semana Santa 2026

Las vacaciones de Semana Santa están cada vez más cerca, beneficiando a estudiantes de todos los niveles escolares con varios días sin acudir a la escuela. Sin embargo, en una decisión sorprendente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que habrá alumnos de preescolar, primaria y secundaria que no tendrán vacaciones durante esta celebración católica.

El calendario de la SEP establece las vacaciones de Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril/SEP

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026 según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de nivel básico darán comienzo el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril, cubriendo así el periodo de Semana Santa, que será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.

Este periodo vacacional aplicará para todas las escuelas del país de kínder, primaria y secundaria afiliadas a la SEP, a excepción de las que se ubican en el estado de Aguascalientes.

¿Qué estado no tendrá vacaciones en Semana Santa?

El Instituto de Educación de Aguascalientes, en conjunto con la SEP, decidió retrasar el periodo vacacional de sus estudiantes de educación básica dos semanas.

De este modo, para ellos las vacaciones comenzarán el lunes 20 de abril y concluirán el martes 5 de mayo.

Eso sí, respetarán la tradición católica, suspendiendo clases el jueves y viernes santo, es decir, el 2 y 3 de abril.

En Aguascalientes se decidió retrasar las vacaciones de Semana Santa para el nivel básico/SEP

¿Por qué cambiaron las fechas?

La razón por la que las autoridades escolares de Aguascalientes decidieron modificar el calendario es para empatar los días de descanso con la tradicional Feria Nacional de San Marcos, que se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria de San Marcos 2026?

La edición 198 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) tendrá como escenarios principales el Foro de las Estrellas Nissan, la Plaza de Toros Monumental, el Teatro Morelos y la Isla San Marcos, donde se presentarán destacados cantantes nacionales e internacionales.

Cartel oficial FNSM 2026 18 de abril: Entre Amigos

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril: Bryndis por Siempre

21 de abril: Goo Goo Dolls

22 de abril: J Balvin

23 de abril: Lara Campos

24 de abril: La Sonora Santanera

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Álex Fernández

27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

1 de mayo: Función de Lucha Libre

2 de mayo: Audre y Nuna, Eric Nam y Milli

3 de mayo: Foreigner

4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

5 de mayo: Grupo Frontera

6 de mayo: Mägo de Oz

7 de mayo: Lila Downs

8 de mayo: David Guetta

9 de mayo: Paulo Londra

10 de mayo: Empire of the Sun

La Feria de San Marcos es una de las más importantes de todo el país/Facebook: Feria Nacional de San Marcos