Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

SEP confirma que estudiantes no tendrán vacaciones durante Semana Santa 2026

Confirman lista de estudiantes que no tendrán vacaciones durante Semana Santa/SEP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 11:57 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La disposición es para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria

Las vacaciones de Semana Santa están cada vez más cerca, beneficiando a estudiantes de todos los niveles escolares con varios días sin acudir a la escuela. Sin embargo, en una decisión sorprendente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que habrá alumnos de preescolar, primaria y secundaria que no tendrán vacaciones durante esta celebración católica.

El calendario de la SEP establece las vacaciones de Semana Santa del 30 de marzo al 10 de abril/SEP

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026 según la SEP?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, las vacaciones de nivel básico darán comienzo el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril, cubriendo así el periodo de Semana Santa, que será del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.


Este periodo vacacional aplicará para todas las escuelas del país de kínder, primaria y secundaria afiliadas a la SEP, a excepción de las que se ubican en el estado de Aguascalientes.

¿Qué estado no tendrá vacaciones en Semana Santa?

El Instituto de Educación de Aguascalientes, en conjunto con la SEP, decidió retrasar el periodo vacacional de sus estudiantes de educación básica dos semanas.


De este modo, para ellos las vacaciones comenzarán el lunes 20 de abril y concluirán el martes 5 de mayo.


Eso sí, respetarán la tradición católica, suspendiendo clases el jueves y viernes santo, es decir, el 2 y 3 de abril.

En Aguascalientes se decidió retrasar las vacaciones de Semana Santa para el nivel básico/SEP

¿Por qué cambiaron las fechas?

La razón por la que las autoridades escolares de Aguascalientes decidieron modificar el calendario es para empatar los días de descanso con la tradicional Feria Nacional de San Marcos, que se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo.

¿Qué artistas se presentarán en la Feria de San Marcos 2026?

La edición 198 de la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) tendrá como escenarios principales el Foro de las Estrellas Nissan, la Plaza de Toros Monumental, el Teatro Morelos y la Isla San Marcos, donde se presentarán destacados cantantes nacionales e internacionales.

Cartel oficial FNSM 2026

  • 18 de abril: Entre Amigos

  • 19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”

  • 20 de abril: Bryndis por Siempre

  • 21 de abril: Goo Goo Dolls

  • 22 de abril: J Balvin

  • 23 de abril: Lara Campos

  • 24 de abril: La Sonora Santanera

  • 25 de abril: Andrea Bocelli

  • 26 de abril: Álex Fernández

  • 27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar

  • 28 de abril: Kany García

  • 29 de abril: El Mimoso

  • 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

  • 1 de mayo: Función de Lucha Libre

  • 2 de mayo: Audre y Nuna, Eric Nam y Milli

  • 3 de mayo: Foreigner

  • 4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano

  • 5 de mayo: Grupo Frontera

  • 6 de mayo: Mägo de Oz

  • 7 de mayo: Lila Downs

  • 8 de mayo: David Guetta

  • 9 de mayo: Paulo Londra

  • 10 de mayo: Empire of the Sun

La Feria de San Marcos es una de las más importantes de todo el país/Facebook: Feria Nacional de San Marcos

La Feria de San Marcos ofrecerá más de 2 mil eventos, el 80% gratuitos, y contará con más de 70 cámaras de videovigilancia para garantizar la seguridad de los más de 8.5 millones de asistentes que se esperan.


Así que mientras en la mayor parte del país los alumnos descansarán del 30 de marzo al 10 de abril, en Aguascalientes las vacaciones llegarán después… y con feria incluida.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
SEP
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
14:39 Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
14:28 Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
14:27 ¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
14:21 ¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
13:57 Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
13:40 Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
13:40 Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto
13:33 Otamendi provocó a Vinicius con sus tatuajes, Sneijder se pregunta: ¿Está bien de la cabeza?
13:28 ¡Seahawks serán vendidos! Patrimonio de Paul Allen inicia proceso de venta de la franquicia de Seattle
13:26 Javier Aguirre no descarta a Fidalgo y analiza un posible dúo con Obed Vargas en la Selección Mexicana
Tendencia
1
Empelotados ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
2
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
3
Contra Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
4
Futbol Internacional De la burla a México al racismo contra Vinícius: El oscuro historial de Gianluca Prestianni
5
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
6
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Te recomendamos
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
Contra
18/02/2026
Miércoles de Ceniza: ¿qué representa la cruz en la frente y para quién aplica el ayuno?
La FMF decidió homenajear al Justino Compeán por su importante trayectoria | MEXSPORT
Futbol
18/02/2026
Homenaje a Justino Compeán; FMF reconoce su legado y una década clave para el futbol mexicano
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
Contra
18/02/2026
¿Cuándo inicia la Cuaresma 2026 y qué días no se come carne roja?
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Contra
18/02/2026
¿Te pueden despedir por ir vestido de therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Futbol
18/02/2026
Newcastle golea a Qarabag con póker de Anthony Gordon en Champions League
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada
Contra
18/02/2026
Calor extremo en febrero 2026 en CDMX: causas y fecha oficial del inicio de temporada