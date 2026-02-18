Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Vas al EDC México 2026? Estas son las mejores rutas para entrar y salir rápido del festival

Miles de fans de la música electrónica se reunirán bajo el cielo eléctrico en EDC México 2026./ FB:@ElectricDaisyCarnivalMexico
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 12:52 - 18 febrero 2026
Antes de disfrutar del festival Electric Daisy Carnival (EDC) México 2026, planea con anticipación cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El EDC México 2026, uno de los festivales de música electrónica más esperados del año, se realizará los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de Ciudad de México.

Cartel oficial de EDC México 2026. / EDC

Debido al gran flujo de personas que asisten al evento, la planeación de tu ruta es clave para que el trayecto sea lo más tranquilo posible y llegues con tiempo a tus escenarios favoritos.

La esencia del EDC va más allá del escenario. / FB:@ElectricDaisyCarnivalMexico

¿Cómo llegar al EDC en transporte público?

METRO CDMX - LÍNEA 9
La forma más común (y fácil) es usando la Línea 9 del Metro CDMX (línea café):

  • Velódromo → ideal si tu entrada es por las puertas principales.

  • Ciudad Deportiva → para entradas intermedias del festival.

  • Puebla → buena opción de salida al terminar el evento para evitar aglomeraciones.

La forma más común es usando la Línea 9 del Metro CDMX. / iStock

El Metro puede cerrar alrededor de medianoche, aunque en eventos masivos a veces se extiende el servicio; revisa avisos oficiales para esos días.

METROBÚS - LÍNEA 2

Si vienes desde el centro o el poniente de la ciudad, la Línea 2 del Metrobús es una alternativa eficiente.

  • Usa las estaciones UPIICSA o El Recreo para caminar pocos minutos hasta los accesos del festival.

¿Cómo llegar en auto o taxi?

Si decides llegar en vehículo propio o por app (Uber, Didi, Cabify), ten en cuenta que las vías principales suelen congestionarse horas antes del evento, por lo que la recomendación es salir con anticipación:

Principales rutas recomendadas

  • Viaducto Río de la Piedad: ruta directa desde el poniente o el aeropuerto.

  • Eje 3 Sur (Añil): ideal si tu entrada al festival es por la Puerta 15.

  • Circuito Interior (Río Churubusco): conecta la zona, aunque es conocida por llenarse rápidamente.

Alternativas viales menos saturadas

Mientras hay tráfico en las avenidas principales, puedes considerar:

  • Calzada Ignacio Zaragoza

  • Eje 4 Norte Canal Río Churubusco

  • Avenidas Té y Plutarco Elías Calles

  • Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso

Estas avenidas ayudan a quienes vienen del oriente o norte de la ciudad a acercarse al Autódromo con menor congestión.

EDC México se ha convertido en uno de los festivales más esperados de música | X: @EDC_MEXICO

Consejos de estacionamiento y movilidad

  • Estacionamiento oficial: dentro del Autódromo y el Palacio de los Deportes tiene costo y cupo limitado, así que si lo usarás, llega al menos 3 horas antes de que inicie tu artista favorito.

  • Estacionamientos privados cercanos: muchos vecinos habilitan espacios, pero confirma seguridad del lugar antes de dejar tu auto.

Música
