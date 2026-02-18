¿Vas al EDC México 2026? Estas son las mejores rutas para entrar y salir rápido del festival

El EDC México 2026, uno de los festivales de música electrónica más esperados del año, se realizará los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de Ciudad de México.

Cartel oficial de EDC México 2026. / EDC

Debido al gran flujo de personas que asisten al evento, la planeación de tu ruta es clave para que el trayecto sea lo más tranquilo posible y llegues con tiempo a tus escenarios favoritos.

La esencia del EDC va más allá del escenario. / FB:@ElectricDaisyCarnivalMexico

¿Cómo llegar al EDC en transporte público?

METRO CDMX - LÍNEA 9

La forma más común (y fácil) es usando la Línea 9 del Metro CDMX (línea café):

Velódromo → ideal si tu entrada es por las puertas principales.

Ciudad Deportiva → para entradas intermedias del festival.

Puebla → buena opción de salida al terminar el evento para evitar aglomeraciones.

La forma más común es usando la Línea 9 del Metro CDMX. / iStock

El Metro puede cerrar alrededor de medianoche, aunque en eventos masivos a veces se extiende el servicio; revisa avisos oficiales para esos días.

METROBÚS - LÍNEA 2

Si vienes desde el centro o el poniente de la ciudad, la Línea 2 del Metrobús es una alternativa eficiente. Usa las estaciones UPIICSA o El Recreo para caminar pocos minutos hasta los accesos del festival.

¿Cómo llegar en auto o taxi?

Si decides llegar en vehículo propio o por app (Uber, Didi, Cabify), ten en cuenta que las vías principales suelen congestionarse horas antes del evento, por lo que la recomendación es salir con anticipación: Principales rutas recomendadas Viaducto Río de la Piedad: ruta directa desde el poniente o el aeropuerto.

Eje 3 Sur (Añil): ideal si tu entrada al festival es por la Puerta 15 .

Circuito Interior (Río Churubusco): conecta la zona, aunque es conocida por llenarse rápidamente.

Alternativas viales menos saturadas Mientras hay tráfico en las avenidas principales, puedes considerar: Calzada Ignacio Zaragoza

Eje 4 Norte Canal Río Churubusco

Avenidas Té y Plutarco Elías Calles

Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso Estas avenidas ayudan a quienes vienen del oriente o norte de la ciudad a acercarse al Autódromo con menor congestión.

EDC México se ha convertido en uno de los festivales más esperados de música | X: @EDC_MEXICO

Consejos de estacionamiento y movilidad