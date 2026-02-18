¿Vas al EDC México 2026? Estas son las mejores rutas para entrar y salir rápido del festival
El EDC México 2026, uno de los festivales de música electrónica más esperados del año, se realizará los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de Ciudad de México.
Debido al gran flujo de personas que asisten al evento, la planeación de tu ruta es clave para que el trayecto sea lo más tranquilo posible y llegues con tiempo a tus escenarios favoritos.
¿Cómo llegar al EDC en transporte público?
METRO CDMX - LÍNEA 9
La forma más común (y fácil) es usando la Línea 9 del Metro CDMX (línea café):
Velódromo → ideal si tu entrada es por las puertas principales.
Ciudad Deportiva → para entradas intermedias del festival.
Puebla → buena opción de salida al terminar el evento para evitar aglomeraciones.
El Metro puede cerrar alrededor de medianoche, aunque en eventos masivos a veces se extiende el servicio; revisa avisos oficiales para esos días.
METROBÚS - LÍNEA 2
Si vienes desde el centro o el poniente de la ciudad, la Línea 2 del Metrobús es una alternativa eficiente.
Usa las estaciones UPIICSA o El Recreo para caminar pocos minutos hasta los accesos del festival.
¿Cómo llegar en auto o taxi?
Si decides llegar en vehículo propio o por app (Uber, Didi, Cabify), ten en cuenta que las vías principales suelen congestionarse horas antes del evento, por lo que la recomendación es salir con anticipación:
Principales rutas recomendadas
Viaducto Río de la Piedad: ruta directa desde el poniente o el aeropuerto.
Eje 3 Sur (Añil): ideal si tu entrada al festival es por la Puerta 15.
Circuito Interior (Río Churubusco): conecta la zona, aunque es conocida por llenarse rápidamente.
Alternativas viales menos saturadas
Mientras hay tráfico en las avenidas principales, puedes considerar:
Calzada Ignacio Zaragoza
Eje 4 Norte Canal Río Churubusco
Avenidas Té y Plutarco Elías Calles
Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso
Estas avenidas ayudan a quienes vienen del oriente o norte de la ciudad a acercarse al Autódromo con menor congestión.
Consejos de estacionamiento y movilidad
Estacionamiento oficial: dentro del Autódromo y el Palacio de los Deportes tiene costo y cupo limitado, así que si lo usarás, llega al menos 3 horas antes de que inicie tu artista favorito.
Estacionamientos privados cercanos: muchos vecinos habilitan espacios, pero confirma seguridad del lugar antes de dejar tu auto.