Daniel Radcliffe confía en que el nuevo Harry Potter será aún mejor que él

Daniel Radcliffe, conocido mundialmente por dar vida a Harry Potter en las exitosas películas basadas en las novelas de J.K. Rowling, compartió esta semana su opinión sobre la nueva adaptación televisiva que prepara HBO y que llegará en 2027.

La franquicia cinematográfica de Harry Potter es una de las más exitosas de la historia. / Netflix

Durante una entrevista con ScreenRant en YouTube, Radcliffe afirmó que espera grandes cosas de Dominic McLaughlin, el joven actor elegido para interpretar al icónico mago en la serie, e indicó que podría hacerlo incluso mejor que él mismo.

¿Por qué Daniel Radcliffe cree que Dominic McLaughlin lo superará?

El actor británico, de 36 años, reflexionó sobre su propia experiencia con la franquicia: aseguró que, durante el rodaje de las películas, “aprendió sobre la marcha” y que ahora ve su trabajo con más cariño y menos vergüenza con el paso del tiempo.

“Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo”, dijo Radcliffe en la conversación, destacando la humildad con la que observa la nueva generación de talento asumir el papel.

Además, pidió a los medios y a los fanáticos que eviten comparar continuamente al elenco original con los nuevos intérpretes y que permitan que los jóvenes actores desarrollen su versión de la historia sin la presión de las comparaciones constantes.

Daniel Radcliffe. / AP

Lo que viene con la nueva serie de Harry Potter

La serie de HBO adaptará las siete novelas de Rowling a lo largo de ocho temporadas, con una narrativa más extensa y detallada que las películas originales, lo que ha generado expectativas entre los seguidores del universo mágico.

Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter en la serie de HBO. / AP

Además de McLaughlin como Harry, el reparto joven incluye a Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, entre otros. Esta renovación integral del elenco representa un relevo creativo y generacional para una historia que marcó a toda una generación de espectadores.