Contra

Pitbull quiere romper un récord mundial con miles de “calvos” en pleno concierto

Fans usando bald caps durante un concierto, símbolo de la estética que busca imponer Pitbull. / AP / @pitbull
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:40 - 18 febrero 2026
El rapero Pitbull anunció un intento oficial por romper un récord Guinness durante su presentación en Londres convocando a miles de fans a usar bald caps en su show del 10 de julio en Hyde Park.

El artista Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull o Mr. Worldwide, anunció que busca romper un Récord Guinness en el concierto que ofrecerá el próximo 10 de julio de 2026 en el festival BST Hyde Park en Londres.

La misión no es musical, sino visual: reunir a la mayor cantidad de personas usando bald caps (gorras que simulan calvicie) durante su presentación, un fenómeno que se ha vuelto tendencia entre sus seguidores en los últimos años.

Fans de Pitbull se caracterizan con lentes oscuros y pelucas calvas en sus conciertos. / AP

¿De dónde surge este desafío y cómo participar?

Fanáticos adoptan el look de Pitbull

Desde hace tiempo, muchos asistentes a conciertos del rapero eligen vestir gorras calvas, gafas oscuras y trajes elegantes como homenaje al estilo icónico del artista. Esta estética ha sido bautizada por fans como “The Bald E’s” y se ha viralizado en redes sociales.

Fans posando caracterizadas de Pitbull. / AP

La idea que lo volvió oficial

La iniciativa surgió tras una sugerencia del presentador Greg James, de BBC Radio 1, quien propuso la idea de intentar un récord mundial de personas con calvas postizas en un mismo lugar durante el show. Pitbull respondió con entusiasmo y sumó a los organizadores de Hyde Park para hacerlo realidad.

Según la organización, para que el intento sea válido todos los participantes deberán usar sus “bald caps” correctamente colocados y permanecer así simultáneamente por lo menos un minuto, como parte del protocolo de Guinness World Records.

El festival BST Hyde Park en Londres será sede del intento de la mayor reunión de personas con calvas postizas. / AP

Pitbull y su mensaje a los fans

El propio Pitbull animó a sus seguidores a participar con un mensaje entusiasta:

“Cada vez que te pones esa calva, sabes que vas a vivir uno de los mejores momentos de tu vida”.

El festival también respaldó oficialmente el intento con publicaciones en redes sociales, invitando a todos a “hacer historia juntos” en Londres.

Festival BST Hyde Park 2026

El concierto forma parte del cartel del festival BST Hyde Park 2026, uno de los eventos musicales más importantes del verano en Europa, donde Pitbull encabezará con otros artistas invitados.

Además de este reto visual, el concierto promete energía y esa conexión única entre el artista y sus fans que ha marcado su carrera internacional de más de dos décadas.

Pitbull intentará establecer el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de personas usando gorros calvos durante su concierto en Hyde Park. / BST Hyde Park
