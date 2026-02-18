VIDEO: Así activaron manualmente la Alerta Sísmica en el simulacro del 18 de febrero

Este miércoles 18 de febrero se llevó a cabo el primer simulacro local de 2026, en el que participaron la Ciudad de México y el Estado de México, activándose la alarma sísmica en punto de las 11:00 AM. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar cómo llega esa alerta a tu celular? Pues se dio a conocer un video que muestra cómo es activada manualmente esta alarma.

Si bien el simulacro se realizó sin mayores problemas —sin incidentes ni afectaciones, de acuerdo con las autoridades—, algunos usuarios reportaron que la alarma sísmica no sonó en sus celulares, contrario a lo que había ocurrido en ejercicios anteriores o en sismos reales.

La alerta sísmica sonó este 18 de febrero como parte del simulacro/SASSLA

Así activaron manualmente la alerta sísmica

La Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA), principal sistema digital de alertamiento en el país y encargada de retransmitir la señal oficial del SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica Mexicano), publicó un video en el que muestra cómo se activó manualmente la alerta para el simulacro de este 18 de febrero.

VIDEO: Así se disparó manualmente la señal de #AlertaSísmica a todos los dispositivos con #SASSLA APP en la #CDMX y #EdoMex por ejercicio de simulacro”, se lee en la publicación.

En el clip, de 43 segundos de duración, se observa a un joven dentro de un cuarto rodeado de varias pantallas, computadoras y celulares, atento al reloj para que, en punto de las 11:00 AM, dispare la alerta sísmica, misma que aparece de inmediato en todos los dispositivos del lugar.

La alarma sísmica se activó de manera manual debido a que el simulacro era regional/SASSLA

¿Por qué se activa manualmente y no de forma automática?

A varios usuarios en redes sociales les llamó la atención que el lugar desde donde se origina la alerta parezca un cuarto pequeño —más similar a una habitación que a una oficina—, así como que la activación sea manual y no mediante un sistema automatizado.

“¿Lo activan manualmente? ¿No hay tecnología programable para eso?”, preguntó un usuario.

La cuenta de SASSLA respondió:

Para simulacros regionales donde no existe criterio que sólo active la ciudad objetivo, debe hacerse manual. Por ejemplo: En este escenario, no es posible ‘programar’ un sismo simulado que active la alerta sísmica sólo en CDMX y EdoMex sin ‘pegarle’ a otras ciudades”.

Es decir, la activación manual evita que otras entidades reciban una alerta que no corresponde a su región.

Reacciones divididas en redes sociales

Las opiniones no se hicieron esperar. “Pues sonó en Jalisco, México. Acá ni iba a haber simulacro, pero eso sí, el sustote que me sacaron”, escribió un usuario. “Pues en el sismo anterior y ahora con el simulacro NO FUNCIONÓ la aplicación, nunca antes había sucedido, ¿Qué está pasando?”, reclamó otro. Pero también hubo mensajes positivos: “Muchas gracias por el trabajo realizado hasta el día de hoy, de verdad gracias”.

“Siempre ha sido efectiva esta app”.

“Es de mucha ayuda para estar listos en caso de un sismo”.

El simulacro únicamente se realizó en Ciudad de México y Estado de México/Pixabay

Segundos que pueden salvar vidas

Más allá de la polémica, lo cierto es que la alerta sísmica suena segundos antes de que se perciba el movimiento, lo que permite a millones de personas ponerse a salvo.