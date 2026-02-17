Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival

El jugador brasileño se mostró molesto con lo sucedido en el campo | AP
Associated Press (AP) 16:27 - 17 febrero 2026
Tras el golazo del brasileño, se desató un auténtico caos en el estadio de los lusitanos

El partido entre Real Madrid y Benfica en la Champions League se interrumpió este martes durante varios minutos después de que Vinícius Júnior acusó a un rival de insultarlo de manera racista.

Vini fue el único autor de gol en el partido | AP

¿Qué pasó en el duelo de Ida?

El árbitro francés François Letexier detuvo el encuentro a los 52 minutos, justo después de que Vinícius le diera al Madrid una ventaja 1-0 en el partido de Ida del repechaje por el boleto a los Octavos de Final.

Los jugadores de Benfica reaccionaron molestos porque Vinícius celebró bailando frente al banderín de córner, y algunos fueron a encararlo, incluido el argentino Gianluca Prestianni.

Nueva polémica con Vinícius como protagonista | AP

Prestianni le reclamó a Vinícius mientras se cubría la boca con la camiseta y, entonces, el delantero brasileño de repente lo señaló y corrió hacia el árbitro.

Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni lo llamó "mono". El árbitro detuvo de inmediato el partido y Vinícius, se fue hacia la banda. En un momento, ambos entrenadores, José Mourinho, del Benfica, y Álvaro Arbeloa, del Madrid, hablaron con el carioca.

Nadie se dio cuenta de lo que se mencionó

El árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca. Letexier apartó a Prestianni y habló con él. Al jugador argentino no le mostraron ni siquiera tarjeta amarilla y continuó jugando.

A Vinícius le habían mostrado una tarjeta amarilla tras la celebración. El juego se reanudó a los 60.

Dentro de la bronca, Vini fue el único que recibió tarjeta amarilla | AP
