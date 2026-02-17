Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
El partido entre Real Madrid y Benfica en la Champions League se interrumpió este martes durante varios minutos después de que Vinícius Júnior acusó a un rival de insultarlo de manera racista.
¿Qué pasó en el duelo de Ida?
El árbitro francés François Letexier detuvo el encuentro a los 52 minutos, justo después de que Vinícius le diera al Madrid una ventaja 1-0 en el partido de Ida del repechaje por el boleto a los Octavos de Final.
Los jugadores de Benfica reaccionaron molestos porque Vinícius celebró bailando frente al banderín de córner, y algunos fueron a encararlo, incluido el argentino Gianluca Prestianni.
Prestianni le reclamó a Vinícius mientras se cubría la boca con la camiseta y, entonces, el delantero brasileño de repente lo señaló y corrió hacia el árbitro.
Las cámaras captaron a Vinícius diciéndole a Letexier que Prestianni lo llamó "mono". El árbitro detuvo de inmediato el partido y Vinícius, se fue hacia la banda. En un momento, ambos entrenadores, José Mourinho, del Benfica, y Álvaro Arbeloa, del Madrid, hablaron con el carioca.
Nadie se dio cuenta de lo que se mencionó
El árbitro pareció indicar que no escuchó nada e hizo un gesto señalando que Prestianni tenía la camiseta sobre la boca. Letexier apartó a Prestianni y habló con él. Al jugador argentino no le mostraron ni siquiera tarjeta amarilla y continuó jugando.
A Vinícius le habían mostrado una tarjeta amarilla tras la celebración. El juego se reanudó a los 60.
