Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil

En una entrevista concedida a Ibai Llanos, el delantero brasileño del Real Madrid habló sobre lo que espera de la próxima Copa del Mundo y cuáles considera que son las selecciones principales en pelear por el campeonato.

Vinicius Jr., estrella del Real Madrid | MEXSPORT

La gran sorpresa vino cuando 'Vini' dejó fuera de sus preferencias a la 'Verdeamarela' la cual es la selección que él representa. Mencionó solo a cuatro favoritos entre ellos un sudamericano.

"Me encanta Portugal, España, Francia y Argentina, estos son los que tienen un mejor equipo… del último Mundial han cambiado pocos jugadores y eso hace mucha diferencia”.

Vinicius Jr. durante partido del Real Madrid | AP

Vinicius no mencionó entre sus favoritos a Brasil, pero reconoce que Carlo Ancelotti le ha dado una nueva identidad a la 'verdeamarela' ya que venía de no dar buenas acciones y los resultados comenzaban a pesar poco a poco, las gestión de Dorival Jr terminó de mala manera para dar inicio a la 'Era Ancelotti'.

Carlo Ancelotti | AP

Brasil no logró resultados sobresalientes en las Eliminatorias de la Copa del Mundo; sin embargo, tras el cese de Dorival Jr logró clasificar dentro de los primeros ocho de la Conmebol y aunque no llega como favorita si será un rival a vencer.

¿A quién enfrentará Brasil en la Copa del Mundo?