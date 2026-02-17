Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Hombre intenta robar a una bebé en supermercado; le rompe el fémur en el forcejeo

La gente pudo reaccionar a tiempo y lograron detener a la persona en situación de calle / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:05 - 17 febrero 2026
El sujeto fue detenido tras ser sometido por el padre y testigos; la menor terminó hospitalizada

Momentos de terror vivió una familia en Bérgamo, Italia, luego de que un hombre intentara arrebatarle a su hija de apenas un año y medio a las puertas de un supermercado. El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad y el video ya circula en redes sociales.

De acuerdo con la Policía Estatal de Bérgamo, el agresor —un hombre sintecho de origen rumano— se acercó a la mujer cuando salía del establecimiento con su hija y, sin mediar palabra, tomó a la menor para intentar escapar.

En las imágenes se aprecia el violento forcejeo. Durante el intento de secuestro, el sujeto llegó a romperle el fémur a la pequeña.

El hecho ha causado conmoción en toda Italia porque no se había reportado un caso similar en mucho tiempo / Especial

Padres y testigos evitaron la tragedia

La madre se resistió con todas sus fuerzas mientras el padre golpeó al agresor. Varios testigos y personal de seguridad intervinieron de inmediato para impedir que el hombre lograra su objetivo.

Finalmente, el padre logró inmovilizar al atacante y tirarlo al suelo, donde fue retenido hasta la llegada de la Policía. Tras lo ocurrido, los padres declararon que, en un principio, no se percataron “de la gravedad de la situación”.

“Más que un secuestro, pensamos que quería hacerle daño. Estamos muy conmocionados”, señalaron.
La madre trató de sostener con todas sus fuerzas a la niña, pero el hombre logró arrebatársela / Especial

La menor fue hospitalizada

La niña fue trasladada a un hospital, donde le realizaron estudios y le colocaron yeso en la pierna. Afortunadamente, recibió el alta médica.

“Puedo decir que he tenido suerte a pesar de todo. La niña está bien”, explicó el padre en declaraciones recogidas por el Corriere della Sera.

¿Quién es el agresor?

Según medios locales, el detenido no cuenta con antecedentes penales ni presenta, aparentemente, una enfermedad mental. Al momento de su arresto solo llevaba su pasaporte y cinco euros.

La gente corrió a auxiliar a la madre hasta que lograron someter al hombre, que al parecer es de situación de calle / Especial

Fue acusado por intento de secuestro agravado y agresión con agravantes. Las autoridades continúan investigando el caso, analizando los videos de seguridad y tomando declaración a testigos.

CHECA AQUÍ EL VIDEO 👇🏻

