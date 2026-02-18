Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Ya hace calor! Pronostican semana con altas temperaturas en CDMX y Edomex

Las tardes en CDMX y Edomex registrarán temperaturas altas. / Pixabay
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:16 - 17 febrero 2026
El termómetro subirá más de lo habitual esta semana en el Valle de México, con tardes calurosas y mañanas frescas. Autoridades meteorológicas piden tomar precauciones.

El calor ya se empieza a sentir en el Valle de México. Los pronósticos meteorológicos anticipan una semana con temperaturas elevadas por la tarde y contrastes marcados entre la mañana y la noche en la Ciudad de México y el Estado de México. Especialistas advierten que, aunque el día será cálido, persistirán amaneceres fríos en varias zonas.

El ambiente pasará de frío por la mañana a calor por la tarde, típico de la temporada de transición. / Pixabay

Por qué habrá calor y frío el mismo día

De acuerdo con reportes meteorológicos oficiales, un sistema de estabilidad atmosférica y cielos mayormente despejados permitirá mayor entrada de radiación solar durante el día. Esto provoca que la temperatura suba con rapidez hacia el mediodía y la tarde.

Al mismo tiempo, durante la madrugada y primeras horas del día el ambiente seguirá siendo fresco a frío, sobre todo en zonas altas y municipios con mayor altitud.

Las tardes en CDMX y Edomex registrarán temperaturas altas esta semana con cielos mayormente despejados. / Pixabay

Así será el ambiente en CDMX y Edomex

El pronóstico para los próximos días indica:

  • Tardes calurosas, con valores cercanos o superiores a los 30 °C en distintos puntos de la región

  • Mañanas frías, especialmente en zonas altas del Edomex

  • Cielo mayormente despejado

  • Rachas de viento moderadas en horas de la tarde

  • Baja probabilidad de lluvia en la mayor parte de la semana

Estas condiciones generan días con sensación térmica cambiante, donde se puede pasar del suéter por la mañana a ropa ligera por la tarde.

El cielo despejado aumentará la radiación UV; usar sombra y protector solar es clave. / iStock

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Autoridades recomiendan:

  • Beber agua de forma constante

  • Usar protector solar y gorra o sombrero si hay exposición prolongada

  • Evitar actividad física intensa en horas de mayor radiación

  • Vestir por capas para adaptarse a los cambios de temperatura del día

Con el aumento de temperatura, mantener una buena hidratación será fundamental. / iStock
