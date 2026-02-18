¡Ya hace calor! Pronostican semana con altas temperaturas en CDMX y Edomex
El calor ya se empieza a sentir en el Valle de México. Los pronósticos meteorológicos anticipan una semana con temperaturas elevadas por la tarde y contrastes marcados entre la mañana y la noche en la Ciudad de México y el Estado de México. Especialistas advierten que, aunque el día será cálido, persistirán amaneceres fríos en varias zonas.
Por qué habrá calor y frío el mismo día
De acuerdo con reportes meteorológicos oficiales, un sistema de estabilidad atmosférica y cielos mayormente despejados permitirá mayor entrada de radiación solar durante el día. Esto provoca que la temperatura suba con rapidez hacia el mediodía y la tarde.
Al mismo tiempo, durante la madrugada y primeras horas del día el ambiente seguirá siendo fresco a frío, sobre todo en zonas altas y municipios con mayor altitud.
Así será el ambiente en CDMX y Edomex
El pronóstico para los próximos días indica:
Tardes calurosas, con valores cercanos o superiores a los 30 °C en distintos puntos de la región
Mañanas frías, especialmente en zonas altas del Edomex
Cielo mayormente despejado
Rachas de viento moderadas en horas de la tarde
Baja probabilidad de lluvia en la mayor parte de la semana
Estas condiciones generan días con sensación térmica cambiante, donde se puede pasar del suéter por la mañana a ropa ligera por la tarde.
Recomendaciones ante las altas temperaturas
Autoridades recomiendan:
Beber agua de forma constante
Usar protector solar y gorra o sombrero si hay exposición prolongada
Evitar actividad física intensa en horas de mayor radiación
Vestir por capas para adaptarse a los cambios de temperatura del día