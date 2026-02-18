¡Ya hace calor! Pronostican semana con altas temperaturas en CDMX y Edomex

El calor ya se empieza a sentir en el Valle de México. Los pronósticos meteorológicos anticipan una semana con temperaturas elevadas por la tarde y contrastes marcados entre la mañana y la noche en la Ciudad de México y el Estado de México. Especialistas advierten que, aunque el día será cálido, persistirán amaneceres fríos en varias zonas.

El ambiente pasará de frío por la mañana a calor por la tarde, típico de la temporada de transición. / Pixabay

Por qué habrá calor y frío el mismo día

De acuerdo con reportes meteorológicos oficiales, un sistema de estabilidad atmosférica y cielos mayormente despejados permitirá mayor entrada de radiación solar durante el día. Esto provoca que la temperatura suba con rapidez hacia el mediodía y la tarde. Al mismo tiempo, durante la madrugada y primeras horas del día el ambiente seguirá siendo fresco a frío, sobre todo en zonas altas y municipios con mayor altitud.

Las tardes en CDMX y Edomex registrarán temperaturas altas esta semana con cielos mayormente despejados. / Pixabay

Así será el ambiente en CDMX y Edomex

El pronóstico para los próximos días indica: Tardes calurosas , con valores cercanos o superiores a los 30 °C en distintos puntos de la región

Mañanas frías , especialmente en zonas altas del Edomex

Cielo mayormente despejado

Rachas de viento moderadas en horas de la tarde

Baja probabilidad de lluvia en la mayor parte de la semana Estas condiciones generan días con sensación térmica cambiante, donde se puede pasar del suéter por la mañana a ropa ligera por la tarde.

El cielo despejado aumentará la radiación UV; usar sombra y protector solar es clave. / iStock

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Autoridades recomiendan: Beber agua de forma constante

Usar protector solar y gorra o sombrero si hay exposición prolongada

Evitar actividad física intensa en horas de mayor radiación

Vestir por capas para adaptarse a los cambios de temperatura del día