Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"

Real Madrid venció en el partido de Ida de los Playoffs de la Champions League por marcador de 0-1 en el estadio de Benfica; sin embargo y de manera desafortunada, este triunfo ha quedado opacado por una serie de situaciones que se dieron en el partido en torno al anotador del gol: Vinícius Jr.

Protagonistas del partido como el entrenador del cuadro lusitano, José Mourinho ya han expresado su opinión al respecto, pese a no haber claridad total sobre lo sucedido, pero uno de los que más molesto se ha mostrado es el francés Kylian Mbappé.

El jugador brasileño se mostró molesto con lo sucedido en el campo | AP

"No merece estar más en Champions"

Después del partido, fue el mismo Mbappé quien quiso salir a hablar con los reporteros que esperaban en zona mixta; ya en las entrevistas, el francés mencionó que no considera correcto lo que sucedió en el terreno de juego de Lisboa, pues asegura haber escuchado a Luca Prestianni llamarle "cinco veces mono a Vini".

'Ki-ki' también se mostró seguro al decir que esto no debe pasar, además de no querer mencionar el nombre del jugador del Benfica, refiriéndose a él solamente por su dorsal (25). Kylian también coincidió con la versión de Vinícius, en la cual menciona que el argentino se tapó la boca con su camiseta para que no se pudiera ver a detalle lo que dijo.

"Le dijo cinco veces a Vini que es un mono" 💬



"Este (Prestianni) no merece jugar más la Champions" ❌



Kylian Mbappé explicó cuál fue el insulto racista de Prestianni a Vinicius Jr. 🤬#ChampionsLeague pic.twitter.com/GnN69sT78f — FOX (@somos_FOX) February 17, 2026

Dentro del campo, Mbappé se dirigió a Prestianni para decirle: "Eres un p*** racista" en repetidas ocasiones; fuera de él, en el momento en el que no quiso dar el nombre del elemento de las Águilas lusitanas, el exjugador del PSG dijo con contundencia: "Este no merece jugar más la Champions".

¿Qué fue lo que sucedió en el campo?

Todo comenzó inmediatamente después del gol de Vini al 50', pues los festejos del brasileño molestaron a los jugadores y afición del Benfica, quienes reaccionaron de inmediato; el árbitro se acercó para pedirle calma al 7 del Madrid y posteriormente amonestarlo.

Fue entonces que, entre tanto drama que se generó en el campo, Vini corrió de manera efusiva para decirle al árbitro que Luca Prestianni lo había insultado diciéndole "mono", pero con la camiseta tapándole la boca para que esto no lo notara nadie a su alrededor; si9n embargo, al no tener certeza de ello, el árbitro no amonestó al argentino.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP