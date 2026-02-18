Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"

Mbappé volvió a ser titular en el duelo ante Benfica | AP
Mauricio Díaz Valdivia 18:42 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El partido del Real Madrid visitando a Benfica ha levantado la polémica más allá del resultado a favor de los merengues

Real Madrid venció en el partido de Ida de los Playoffs de la Champions League por marcador de 0-1 en el estadio de Benfica; sin embargo y de manera desafortunada, este triunfo ha quedado opacado por una serie de situaciones que se dieron en el partido en torno al anotador del gol: Vinícius Jr.

Protagonistas del partido como el entrenador del cuadro lusitano, José Mourinho ya han expresado su opinión al respecto, pese a no haber claridad total sobre lo sucedido, pero uno de los que más molesto se ha mostrado es el francés Kylian Mbappé.

El jugador brasileño se mostró molesto con lo sucedido en el campo | AP

"No merece estar más en Champions"

Después del partido, fue el mismo Mbappé quien quiso salir a hablar con los reporteros que esperaban en zona mixta; ya en las entrevistas, el francés mencionó que no considera correcto lo que sucedió en el terreno de juego de Lisboa, pues asegura haber escuchado a Luca Prestianni llamarle "cinco veces mono a Vini".

'Ki-ki' también se mostró seguro al decir que esto no debe pasar, además de no querer mencionar el nombre del jugador del Benfica, refiriéndose a él solamente por su dorsal (25). Kylian también coincidió con la versión de Vinícius, en la cual menciona que el argentino se tapó la boca con su camiseta para que no se pudiera ver a detalle lo que dijo.

Dentro del campo, Mbappé se dirigió a Prestianni para decirle: "Eres un p*** racista" en repetidas ocasiones; fuera de él, en el momento en el que no quiso dar el nombre del elemento de las Águilas lusitanas, el exjugador del PSG dijo con contundencia: "Este no merece jugar más la Champions".

¿Qué fue lo que sucedió en el campo?

Todo comenzó inmediatamente después del gol de Vini al 50', pues los festejos del brasileño molestaron a los jugadores y afición del Benfica, quienes reaccionaron de inmediato; el árbitro se acercó para pedirle calma al 7 del Madrid y posteriormente amonestarlo.

Fue entonces que, entre tanto drama que se generó en el campo, Vini corrió de manera efusiva para decirle al árbitro que Luca Prestianni lo había insultado diciéndole "mono", pero con la camiseta tapándole la boca para que esto no lo notara nadie a su alrededor; si9n embargo, al no tener certeza de ello, el árbitro no amonestó al argentino.

Prestianni viendo de lejos el festejo de Vini | AP

El juego se demoró alrededor de diez minutos, ya que Vinícius se mantenía molestó por lo sucedido con sus rivales, además de mantener conversación con su entrenador Álvaro Arbeloa y con el rival José Mourinho; este último mencionó en otra entrevista post partido que es común ver situaciones así con Vini, pero no aseguró que su jugador haya hecho lo que se ha comentado.

Últimos videos
Lo Último
19:37 Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
19:28 ¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
19:16 Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
18:59 Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
18:42 Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
18:42 Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
18:37 Selección Mexicana jugará en Toluca y Puebla previo al arranque del Mundial
18:19 ¿Monedas falsas de 10 pesos? Te decimos cómo identificarlas y qué hacer con ellas
18:16 ¡Ya hace calor! Pronostican semana con altas temperaturas en CDMX y Edomex
17:41 Ezequiel Becerril vence al temido Estrecho de Cook y suma su quinto mar rumbo al reto mundial
Tendencia
1
Futbol Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
2
Futbol ¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas
3
Contra Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026: dónde se verá el anillo de fuego y a qué hora observarlo
4
Empelotados El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
5
Futbol Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
6
Futbol Partido en Benfica se detiene varios minutos y Vinícius denuncia insulto racista de rival
Te recomendamos
Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
Contra
17/02/2026
Metro CDMX: Usuarios bajan 20% por culpa de las motos
¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
Empelotados
17/02/2026
¡Nueva casa! José Ramón Fernández sorprende con nuevo proyecto fuera de ESPN
Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
Contra
17/02/2026
Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero
Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
Contra
17/02/2026
Vacaciones de Semana Santa 2026 SEP: ¿Cuándo inician y cuándo regresan a clases los estudiantes en México?
Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
Contra
17/02/2026
Premio Lo Nuestro 2026: fecha, horario y dónde ver EN VIVO esta gala musical latina
Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"
Futbol
17/02/2026
Kylian Mbappé reacciona a los presuntos insultos racistas de Prestianni sobre Vinícius: "No merece jugar más la Champions"