Suspenden Contingencia Ambiental: así queda el Hoy No Circula del miércoles 18 de febrero

Luego de varios días con altos niveles de contaminación, la Zona Metropolitana del Valle de México por fin tuvo un respiro. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y todas sus medidas a partir de las 18:00 horas.

La decisión se tomó con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM, publicados por los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

Desde las 18:00 horas se suspendió la Contingencia Ambiental en la ZMVM / FB: @orientadorvial

CDMX afectada por sistema de alta presión

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el sistema de alta presión que afectó durante varios días al Valle de México se desplazó hacia el estado de Jalisco, lo que permitió mejores condiciones de ventilación.

“La periferia de este sistema ha provocado un incremento del viento sobre el Valle de México, tanto en superficie como en la altura, permitiendo el aumento de la ventilación y que la dispersión de los contaminantes sea mayor a los días previos, además de la entrada de humedad; esto se observó en el proceso de formación de la nubosidad en zonas montañosas”.

Ante este escenario, la CAMe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales capitalinas y mexiquenses señalaron que se mantendrán atentas a la evolución de la calidad del aire. También agradecieron a la ciudadanía por seguir las recomendaciones para proteger la salud y reducir emisiones.

Para este miércoles, no circulan los autos con engomado rojo y placas 3 y 4 / Especial

¿Cómo queda el Hoy No Circula este miércoles 18 de febrero?

Con la suspensión de la contingencia, el Programa Hoy No Circula aplica de manera normal.

Este miércoles 18 de febrero NO podrán circular:

Vehículos con holograma 1 y 2

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Vehículos foráneos y con permisos

Es importante recordar que, aunque no haya contingencia ambiental, las restricciones del programa siguen vigentes conforme al calendario habitual.

La multa por salir en día que no circulas podría alcanzar hasta los 3 mil pesos / FB: @orientadorvial

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si decides salir el día que no te toca, la sanción puede salir cara. La multa va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale aproximadamente a entre 2,075 y 3,113 pesos.