Contra

RÜFÜS DU SOL en México 2026: fecha, lugar y cómo comprar boletos oficiales

RÜFÜS DU SOL llegarán a México este 2026. / @rufusdusol
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:41 - 17 febrero 2026
La banda australiana de música electrónica confirmó una única fecha en la Ciudad de México este 2026

RÜFÜS DU SOL, uno de los proyectos más importantes de la escena electrónica global, regresa a México en 2026 con un concierto en la Ciudad de México que promete ser una de las presentaciones más destacadas del año. La venta de boletos ya tiene fechas oficiales y contará con fases de preventa exclusivas para distintos públicos.

RÜFÜS DU SOL es un trío australiano de música electrónica y dance alternativo. / @rufusdusol

¿Cuándo y dónde será el concierto de RÜFÜS DU SOL en México 2026?

La cita será el sábado 4 de julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México (CDMX).

El show forma parte de la gira North America Tour 2026, y se espera un espectáculo con montaje audiovisual de alto nivel, característico de la banda australiana. Además, la presentación incluirá actos invitados que acompañarán la experiencia musical.

Formado en 2010 por Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt. / @rufusdusol

¿Cuándo conseguir boletos?

La venta de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster México.

  • Venta Beyond (registro anticipado): 23 de febrero – 09:00 AM

  • Preventa Priority: 24 de febrero – 09:00 AM

  • Venta a Fans: 24 de febrero – 10:00 AM

  • Preventa Banamex: 25 de febrero – 02:00 PM

  • Venta general: 26 de febrero – 11:00 AM

Se presentarán en la Ciudad de México el próximo 4 de julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros. / @rufusdusol

¿Cómo comprar boletos y participar en la Venta a Fans?

Para acceder a la Venta a Fans, los interesados deben registrarse previamente en el portal oficial del artista y vincular ese registro con su cuenta de Ticketmaster.

  • El registro cierra el 23 de febrero a las 09:00 AM y es requisito indispensable para poder entrar en esta fase especial de venta.

  • El límite de compra es de 4 boletos por persona.

Hasta el momento, las tarifas oficiales de los boletos no han sido publicadas por los organizadores, por lo que se recomienda revisar Ticketmaster conforme se acerquen las fechas de venta.

Son reconocidos globalmente por fusionar instrumentación en vivo con sintetizadores atmosféricos. / @rufusdusol
Etiquetas relacionadas:
Música
