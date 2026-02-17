VIDEO: Shia LaBeouf, actor de Transformers, es detenido tras altercado en pleno Mardi Gras

Shia LaBeouf vuelve a estar en el ojo del huracán. El actor de Transformers protagonizó un nuevo escándalo durante la celebración de Mardi Gras en Nueva Orleans, donde terminó detenido tras un altercado ocurrido a las afueras de un bar del icónico Barrio Francés.

De acuerdo con información difundida por TMZ, el incidente se registró la madrugada de este martes. El medio obtuvo un video en el que se observa al actor sin camisa, de espaldas y con un tatuaje visible, mientras encara a varias personas en plena vía pública. En otro momento, se le ve apoyándose en un hombre, aparentemente intentando hablar con él en medio de la tensión.

Un testigo aseguró que, previo a la confrontación, el personal del bar habría escoltado a LaBeouf fuera del establecimiento por motivos no especificados. Aunque el actor se retiró del lugar, regresó minutos después, lo que derivó en el altercado que requirió la presencia de paramédicos.

El actor perdió el control en pleno festival de Mardi Gras en Nueva Orleans / TMZ

Fue atendido por paramédicos y trasladado en ambulancia

En los videos difundidos, se aprecia a LaBeouf recibiendo atención médica en la calle. No aparentaba lesiones graves y dialogaba con el personal de emergencias. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia con las luces encendidas.

Según documentos judiciales, el actor fue arrestado y ahora enfrenta dos cargos por agresión simple.

Un historial marcado por adicciones y problemas legales

Este nuevo episodio se suma a una larga lista de problemas legales y personales que el actor ha enfrentado en los últimos años.

En 2017 ingresó a rehabilitación por orden judicial tras ser detenido en Savannah, Georgia, por intoxicación pública y conducta desordenada. Desde entonces, su proceso de sobriedad ha sido intermitente.

También ha hablado públicamente sobre sus problemas de adicción, salud mental y trastorno de estrés postraumático (TEPT), vinculando su consumo de sustancias con traumas infantiles no resueltos.

Shia LaBeouf cobró fama tras participar en varias películas de Transformers / Redes Sociales

Demanda por abuso de FKA Twigs (Resuelta en 2025)

En diciembre de 2020, su exnovia FKA Twigs lo demandó por agresión sexual, asalto y maltrato emocional “implacable”.

• Resolución: Tras años de litigio, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en julio de 2025.

• Consecuencia: Aunque LaBeouf inicialmente negó varias acusaciones, admitió públicamente tener un historial de herir a las personas cercanas debido a su alcoholismo y agresividad.

El histrión fue arrestado y ahora enfrenta dos cargos por agresión simple / TMZ

Arrestos previos y conducta errática

• Fue detenido por ebriedad pública en Georgia (2017).

• Protagonizó un incidente por desorden público en un teatro de Nueva York (2014).

• En 2021 se alejó temporalmente de la actuación para buscar tratamiento médico intensivo.