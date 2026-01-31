Revelan causas de la muerte de Catherine O’Hara, estrella de ‘Mi pobre angelito’; exponen raro padecimiento

La icónica actriz Catherine O’Hara, recordada por sus papeles en clásicos como “Mi pobre angelito” y “Beetlejuice”, falleció a los 71 años tras ser hospitalizada de emergencia por una dificultad respiratoria.

Según un audio del 911, la actriz presentó problemas para respirar durante la madrugada del viernes 30 de enero, mientras se encontraba en su residencia de Brentwood, California.

Catherine O’Hara falleció a los 71 años tras, según los medios, problemas para respirar / AP

Llega al hospital en mal estado

Los paramédicos llegaron a las 5:00 a.m. y la trasladaron en estado “grave” a un hospital cercano. Horas más tarde, Creative Artists Agency, agencia que la representaba, confirmó su fallecimiento atribuyéndolo a una “breve enfermedad”.

“Después de una breve enfermedad”, fue la causa que informó la agencia sin ofrecer mayores detalles.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles indicó que recibieron la llamada desde la casa de la actriz a las 4:48 a.m., mientras que el medio TMZ informó que en el audio del despacho de emergencia se puede escuchar que O’Hara “tenía dificultad para respirar”.

Los cuerpos de emergencia llegaron por ella a su casa para llevarla al hospital en estado crítico / AP

¿De qué murió Catherine O’Hara?

Aunque no se ha dado una causa oficial, el portal Page Six reveló que O’Hara padecía una enfermedad extremadamente rara llamada situs inversus, un trastorno que afecta a 1 de cada 10,000 personas.

“El situs inversus se produce cuando los órganos del pecho y el abdomen se desarrollan en una posición invertida respecto a su anatomía normal”, se explica en el sitio web de Cleveland Clinic.

En su caso, todos sus órganos estaban al lado opuesto al de una persona promedio: el corazón en el lado derecho, el hígado a la izquierda, el bazo invertido... un mapa corporal totalmente diferente.

La estrella de Hollywood comenzó su carrera desde la década de los 80 / AP

Aunque los expertos aseguran que las personas con esta condición pueden tener una vida normal, el pronóstico cambia si hay problemas de salud adicionales.