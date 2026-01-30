Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Keeevin! Fallece a los 71 años la actriz Catherine O’Hara

Su inesperada partida sorprendió a todo Hollywood / AP
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:02 - 30 enero 2026
La artista cobró fama por salir en 'Mi Pobre Angelito' y 'Beetlejuice'

La aclamada actriz canadiense Catherine O’Hara, conocida por su icónico papel como la madre de 'Kevin' en la saga ‘Mi Pobre Angelito’ y por su premiada actuación en la comedia ‘Schitt’s Creek’, ha muerto este viernes a los 71 años. La noticia fue adelantada en exclusiva por el portal TMZ y posteriormente confirmada por la revista People. Las causas del fallecimiento aún no han sido reveladas.

Nacida en Toronto en marzo de 1954, O’Hara inició su carrera en la televisión a mediados de la década de los setenta, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles de Hollywood a lo largo de más de un centenar de producciones. Su talento para la comedia le valió un Emmy en 2020 y un Globo de Oro en 2021 por su interpretación de Moira Rose, la excéntrica matriarca de la serie ‘Schitt’s Creek’.

Su papel como 'Kate McCallister' la consagró como una de las actrices más queridas de Hollywood / Especial

Una carrera de éxito

Su trayectoria estuvo marcada por papeles memorables, como el de Delia Deetz en ‘Beetlejuice’ y su reciente secuela, además de su nominación a un Globo de Oro por su rol como la productora Patty en la serie ‘The Studio’. La actriz se encontraba en plena actividad profesional, con varios proyectos en desarrollo y una aparición pública programada para el próximo martes en un evento en Los Ángeles.

La fama mundial le llegó en los años noventa al interpretar a Kate McCallister, la desesperada madre de Kevin (Macaulay Culkin) en ‘Mi Pobre Angelito’ (1990) y su secuela ‘Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York’ (1992). La conexión con Culkin trascendió la pantalla, y según contaba la propia actriz, él continuaba llamándola "mamá" de forma cariñosa.

O’Hara fue también una colaboradora habitual del director Tim Burton, participando en ‘Beetlejuice’ (1988) y su continuación ‘Beetlejuice, Beetlejuice’ (2024), además de prestar su voz al personaje de Sally en la película de animación ‘Pesadilla antes de Navidad’.

También fue una de las actrices preferidas de Tim Burton / Redes Sociales

Empezó como camarera antes de la fama

Sus inicios fueron humildes. Lejos de los focos de Hollywood, trabajó como camarera en un teatro de Toronto, donde descubrió su vocación al observar a los actores en escena. A pesar de la falta de apoyo inicial de sus compañeros, su perseverancia la llevó a conseguir sus primeros papeles y a formar parte del grupo de comedia Second City TV, junto a futuros grandes del humor como Martin Short y Eugene Levy.

Además de su trabajo en televisión, O’Hara participó como actriz de reparto en películas tan populares como ‘¡Jo, qué noche!’ (1985), ‘Se acabó el pastel’ (1986), ‘Dick Tracy’ (1990) y ‘Wyatt Earp’ (1994), dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

Su carrera comenzó solamente mirando a unos actores de teatro y de ahí le gustó la farándula / Especial
