Macaulay Culkin despide a Catherine O’Hara con un conmovedor mensaje

El mundo del entretenimiento lamenta el fallecimiento de la actriz y comediante Catherine O’Hara, quien murió este 30 de enero a los 71 años. Aunque las causas de su deceso aún no han sido reveladas, la noticia ha generado una profunda tristeza entre sus colegas, seres queridos y admiradores.

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de Macaulay Culkin, quien compartió pantalla con O’Hara en la icónica película de 1990, Mi Pobre Angelito (Home Alone). En la cinta, la actriz interpretó a su inolvidable y despistada madre, Kate McCallister. Sin embargo, el vínculo que forjaron trascendió el set de filmación y se mantuvo a lo largo de los años.

Ante la triste noticia, Culkin utilizó su cuenta de Instagram para expresar su dolor. Publicó dos fotografías junto a O’Hara: una de la época en que filmaron la película y otra más reciente, tomada durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ambas imágenes reflejan el inmenso cariño que se profesaban.

Ambos actores fueron madre e hija en las películas de Mi Pobre Angelito/20th Century Fox

Junto a las fotos, el actor de 45 años compartió unas palabras desgarradoras:

Mamá.Pensé que teníamos tiempo.Quería más.Quería sentarme a tu lado.Te escuché.Pero tenía mucho más que decir.Te quiero.Nos vemos luego.

La publicación se llenó rápidamente de reacciones de sus seguidores, quienes expresaron sus condolencias y apoyo al actor en este difícil momento.

El eterno Kevin McCallister de Mi Pobre Angelito y su secuela, Perdido en Nueva York, ya había revelado un detalle entrañable sobre su relación: seguía llamando "mamá" a Catherine O’Hara. En una entrevista de 2024 con The New York Times, Culkin confirmó que el lazo con su madre ficticia se había mantenido intacto. La complicidad era mutua; según informó Vanity Fair, cada vez que se encontraban, O’Hara lo saludaba con un abrazo y un afectuoso "¡mi hijo!".

Macaulay Culkin también ha reconocido en otras ocasiones la importancia que aquellas películas de los noventa siguen teniendo en su vida. Incluso llegó a considerar la posibilidad de comprar la famosa casa de Winnetka, Illinois, donde se filmó la película, con la idea de transformarla en una "casa de la risa" para los fanáticos.