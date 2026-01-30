Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Macaulay Culkin despide a Catherine O’Hara con un conmovedor mensaje

Macaulay Culkin le dedicó un emotivo mensaje a Catherine O’Hara tras su muerte/AP-IG: @culkamania
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 15:00 - 30 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ambos compartieron pantalla en la película Mi Pobre Angelito como madre e hijo

El mundo del entretenimiento lamenta el fallecimiento de la actriz y comediante Catherine O’Hara, quien murió este 30 de enero a los 71 años. Aunque las causas de su deceso aún no han sido reveladas, la noticia ha generado una profunda tristeza entre sus colegas, seres queridos y admiradores.

Catherine O’Hara murió este 30 de enero a los 71 años de edad/AP

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de Macaulay Culkin, quien compartió pantalla con O’Hara en la icónica película de 1990, Mi Pobre Angelito (Home Alone). En la cinta, la actriz interpretó a su inolvidable y despistada madre, Kate McCallister. Sin embargo, el vínculo que forjaron trascendió el set de filmación y se mantuvo a lo largo de los años.

Ante la triste noticia, Culkin utilizó su cuenta de Instagram para expresar su dolor. Publicó dos fotografías junto a O’Hara: una de la época en que filmaron la película y otra más reciente, tomada durante la ceremonia en la que el actor recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ambas imágenes reflejan el inmenso cariño que se profesaban.

Ambos actores fueron madre e hija en las películas de Mi Pobre Angelito/20th Century Fox

Junto a las fotos, el actor de 45 años compartió unas palabras desgarradoras:

Mamá.Pensé que teníamos tiempo.Quería más.Quería sentarme a tu lado.Te escuché.Pero tenía mucho más que decir.Te quiero.Nos vemos luego.

La publicación se llenó rápidamente de reacciones de sus seguidores, quienes expresaron sus condolencias y apoyo al actor en este difícil momento.

El eterno Kevin McCallister de Mi Pobre Angelito y su secuela, Perdido en Nueva York, ya había revelado un detalle entrañable sobre su relación: seguía llamando "mamá" a Catherine O’Hara. En una entrevista de 2024 con The New York Times, Culkin confirmó que el lazo con su madre ficticia se había mantenido intacto. La complicidad era mutua; según informó Vanity Fair, cada vez que se encontraban, O’Hara lo saludaba con un abrazo y un afectuoso "¡mi hijo!".

Macaulay Culkin también ha reconocido en otras ocasiones la importancia que aquellas películas de los noventa siguen teniendo en su vida. Incluso llegó a considerar la posibilidad de comprar la famosa casa de Winnetka, Illinois, donde se filmó la película, con la idea de transformarla en una "casa de la risa" para los fanáticos.

La muerte de Catherine O’Hara conmocionó al mundo de Hollywood/AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Cine
Últimos videos
Lo Último
01:37 Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
00:49 ¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
00:48 Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
00:40 "Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
00:39 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
00:21 ¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
00:06 Portada RÉCORD 31 enero 2026
23:54 Liga MX: Tabla General de la Jornada 4 del Clausura 2026, al momento
23:41 Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?
23:31 ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
Tendencia
1
Empelotados Presentadora de FOX arremete contra sus detractores: ‘Es ridículo que me digan trans’
2
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
3
Futbol Nicolás Larcamón y su auxiliar fueron expulsados en el duelo ante Juárez
4
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
5
Futbol ¡Dramático! Cruz Azul derrota a Bravos en Juárez pidiendo la hora
6
Futbol ¿Joao Pedro llega a Cruz Azul?
Te recomendamos
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
Futbol
31/01/2026
Efraín Juárez destaca la constancia de Pumas tras victoria ante Santos
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Futbol
31/01/2026
¡Con la piel chinita! Así despidió la afición de Palmeiras a Raphael Veiga
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
Futbol
31/01/2026
Mohamed critica duramente el césped del Cuauhtémoc: "No es para nivel profesional"
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Otros Deportes
31/01/2026
"Te amo, amigo": Djokovic sorprendido por Del Potro tras clasificar a la final ante Alcaraz
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
Futbol
31/01/2026
Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Necaxa Jornada 4 Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?
Futbol
31/01/2026
¿Cuándo y dónde ver el Atlético San Luis vs Chivas?