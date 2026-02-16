El actor estadounidense Robert Duvall, una de las figuras más reconocidas del cine de Hollywood, murió a los 95 años de edad, según confirmó su esposa mediante un comunicado difundido este lunes 16 de febrero. El intérprete fue ampliamente reconocido por sus papeles en clásicos como “El Padrino” y “Apocalypse Now”, así como por una trayectoria que abarcó más de seis décadas.

El cine de Hollywood está de luto tras la muerte de Robert Duvall/X: @CHC_1927

Su muerte fue anunciada por su esposa

La noticia se dio a conocer a través de un mensaje publicado por su esposa, Luciana Duvall, quien informó que el actor falleció el domingo de manera pacífica en su hogar, rodeado de su familia. En el comunicado, lo describió como un esposo y amigo entrañable, además de destacar su legado artístico.

Hasta el momento no se han revelado detalles adicionales sobre la causa del fallecimiento.

La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall/AP

¿Quién fue Robert Duvall?

Robert Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego, California. Inició su carrera en el teatro y televisión durante la década de 1950 y posteriormente se consolidó en el cine como uno de los actores más versátiles de su generación.

Su estilo interpretativo se caracterizó por la sobriedad, intensidad y profundidad emocional, lo que le permitió encarnar tanto figuras de autoridad como personajes complejos y moralmente ambiguos.

Las películas que marcaron su carrera

Duvall alcanzó reconocimiento internacional con su papel de Tom Hagen, el abogado de la familia Corleone, en “El Padrino” (1972) y su secuela “El Padrino II” (1974).

También participó en “Apocalypse Now” (1979), donde interpretó al teniente coronel Bill Kilgore, un personaje que se convirtió en uno de los más recordados del cine bélico.

Entre otras producciones destacadas figuran: “El gran Santini” (1979)

“Tender Mercies” (1983)

“The Apostle” (1997)

“Lonesome Dove” (1989)

“El juez” (2014)

Entre las películas más destacadas donde trabajó Duvall están “El Padrino” y “Apocalypse Now”/X: @Kalshi_Culture

Premios y reconocimientos

Robert Duvall fue ganador del Premio Oscar al Mejor Actor por “Tender Mercies” en 1984. A lo largo de su carrera recibió siete nominaciones al Oscar, además de múltiples premios Globo de Oro, Emmy y reconocimientos honoríficos.

Su trayectoria lo colocó como uno de los intérpretes más respetados del cine estadounidense contemporáneo.

Un legado de más de seis décadas