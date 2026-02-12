¿El actor coreano Jung Eun-woo adelantó su muerte en redes? Su última publicación causa miedo

El mundo de los K-dramas está de luto. El actor surcoreano Jung Eun-woo falleció el 11 de febrero de 2026 a los 39 años, y aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, lo que más ha estremecido a sus seguidores es el mensaje que publicó apenas un día antes.

El pasado 10 de febrero, Jung compartió en Instagram imágenes de la cantante británica Amy Winehouse y del actor y cantante hongkonés Leslie Cheung —ambos fallecidos— junto con una fotografía suya. El texto que acompañó la publicación decía en inglés:

“Missed, envious, regrettable” (“Extrañando, envidiando, lamentando”), puede leer en su publicación

Jung Eun-woo publicó una imagen de Amy Winehouse y Leslie Cheung, famosas que murieron jóvenes / Especial

Mensajes que dicen mucho

Además, el mensaje incluía las siglas “PIR.BG”, cuyo significado no ha sido explicado por su entorno ni por su agencia. Tras confirmarse su muerte, miles de seguidores regresaron a esa publicación, inundándola con mensajes de despedida y teorías sobre si el actor estaba enviando una señal.

Hasta el momento, su familia no ha emitido declaraciones adicionales sobre el significado del texto ni sobre las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades no han querido revelar las causas de su muerte / Redes Sociales

Las siglas que encendieron las redes

Las letras “PIR.BG” comenzaron a circular con fuerza en foros y plataformas digitales. Usuarios analizaron cada palabra del mensaje y las imágenes incluidas en el post.

No existe confirmación oficial sobre el significado de las letras ni sobre una posible relación entre el mensaje y su muerte. La agencia del actor no ha difundido un comunicado médico ni detalles adicionales.

El funeral se realizó en una sala funeraria ubicada en Gimpo, en la provincia de Gyeonggi. La cremación está programada para el 13 de febrero de 2026, según información difundida por medios surcoreanos.

El actor se hizo famoso gracias a sus papele dentro de la pantalla grande y chica / Especial

De basquetbolista a estrella de K-drama

Antes de brillar en televisión, Jung Eun-woo tenía un sueño muy distinto: el baloncesto. Durante su etapa escolar practicó este deporte con la intención de competir profesionalmente. Sin embargo, una lesión y factores físicos lo obligaron a cambiar de rumbo.

Fue entonces cuando ingresó a la Universidad Dongguk para estudiar teatro y cine, decisión que marcó el inicio de una carrera que se extendería por casi dos décadas.

Debutó en 2006 con la serie juvenil “Sharp 3” y participó en producciones como:

Bride of the Sun

Five Fingers

One Well-Raised Daughter

My Only One

Welcome to Waikiki 2

En cine destacó con “Memory: Manipulated Murder” (2021).

Su legado y el impacto digital

Jung Eun-woo mantenía una presencia activa en redes sociales, donde compartía fotografías personales y referencias culturales. Sin embargo, su último mensaje se convirtió en el centro de conversación tras su fallecimiento.