Katie Holmes despide a James Van Der Beek con emotivo mensaje: “Es amado”

El mundo del entretenimiento está de luto. James Van Der Beek, recordado por su icónico papel como ‘Dawson Leery’ en Dawson’s Creek, falleció el miércoles 11 de febrero a los 48 años, dejando un profundo vacío entre sus compañeros de reparto y millones de fans.

Una de las primeras en reaccionar fue Katie Holmes, su coprotagonista en la serie juvenil que marcó a toda una generación. A través de Instagram, la actriz compartió un mensaje escrito a mano que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Katie Holmes se reunió con parte del elenco para apoyar a James Van Der Beek / IG: @katieholmes

Katie Holmes está devastada

Holmes confesó que la muerte del actor es “mucho que procesar” y aseguró que escribió sus palabras con el corazón destrozado.

“Estoy muy agradecida de haber compartido una parte del camino de James. Es amado. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y para tus hermosos hijos”, expresó en la publicación, haciendo referencia a la esposa y los seis hijos del actor.

El actor perdió la batalla contra el cáncer el pasado martes 11 de abril / Redes Sociales

“James, gracias”: Katie Holmes

En su carta, Holmes comenzó dirigiéndose directamente a su amigo y colega: “James, gracias. Compartir un espacio con tu imaginación es sagrado — respirar el mismo aire en la tierra de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están seguros en su expresión”.

La actriz recordó entre líneas los años de juventud que vivieron juntos durante las grabaciones de la serie, mencionando memorias llenas de risas, conversaciones sobre la vida y hasta canciones de James Taylor.

“Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor — aventuras de una juventud única”, dijo.

Dawson’s Creek fue una serie muy famosa en la década de los 2000 / Redes Sociales

Katie apoyará a la familia de James

Holmes también destacó algunas de las cualidades más importantes de Van Der Beek: “Compasión, valentía, generosidad y fortaleza”.

“Un aprecio por la vida con la integridad de que la vida es arte — creando un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos — el viaje de un héroe”, expuso.