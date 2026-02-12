Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra hasta 2028

La Federación Inglesa de Futbol ha oficializado la extensión del contrato del técnico alemán, quien originalmente finalizaba su vínculo después de la Copa del Mundo de 2026.

Thomas Tuchel es el estratega de Inglaterra | AP

Confianza de Inglaterra en Tuchel

Thomas Tuchel ha renovado su contrato como seleccionador de Inglaterra hasta el año 2028. El estratega alemán, cuyo acuerdo expiraba tras la Copa del Mundo de 2026, continuará así en el banquillo de los 'Tres Leones' por dos años más.

Tuchel asumió el cargo en enero de 2025, después de la etapa de Gareth Southgate después de que este cayera en la final de la Eurocopa ante España. Aunque su contrato inicial cubría el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la Federación Inglesa (FA) ha decidido apostar por la continuidad y extender su confianza en el técnico antes del gran torneo.

Thomas Tuchel irá con Inglaterra al Mundial | AP

¿Tuchel dirigirá a Inglaterra en la Euro 2028?

Con este nuevo acuerdo, Tuchel dirigirá a la selección inglesa hasta la conclusión de la Eurocopa de 2028, que se celebrará en el Reino Unido e Irlanda, asegurando estabilidad al proyecto deportivo.

La decisión de la FA busca disipar cualquier especulación sobre el futuro del entrenador durante la Copa del Mundo. A sus 52 años, y sin un contrato a largo plazo, Tuchel se convirtió codiciado para grandes clubes europeos, como el Manchester United, en caso de que no continúen con Michael Carrick.

Desde su nombramiento, Tuchel se enfrentó al desafío de ser el tercer técnico extranjero en la historia de la selección, después de Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello. Su trayectoria previa, con exitosos pasos por el Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y el Chelsea, con el que conquistó la Champions League, avalaba su fichaje.

Bajo su dirección, Inglaterra ha disputado diez encuentros, logrando un impresionante balance de nueve victorias y una única derrota en un amistoso contra Senegal. Además, el equipo completó una fase de clasificación para el Mundial impecable, ganando todos sus partidos sin encajar un solo gol.

El debut de Inglaterra en el Mundial 2026 está programado para el 17 de junio contra Croacia. Posteriormente, se medirá a Ghana y Panamá en la fase de grupos. Antes del torneo, disputará partidos amistosos en marzo frente a Uruguay y Japón.