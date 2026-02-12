Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Hilary Duff regresa a México: Cuándo es su concierto y cómo conseguir boletos

La intérprete se presentará el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 11:22 - 12 febrero 2026
La cantante regresa a los escenarios con The Lucky Me Tour 2027 para revivir una época de nostalgia

Hilary Duff está lista para reencontrarse con su público y México será parte clave de su regreso. La cantante y actriz anunció oficialmente su vuelta a los escenarios con The Lucky Me Tour 2027, gira que incluirá una parada en la Ciudad de México.

El anuncio encendió las redes sociales y desató la nostalgia de toda una generación que creció con sus éxitos pop o que la conoció como un chica Disney. La cita será en uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

Luego de varios años, Hilary Duff está de regreso con una nueva gira mundial / FB: @HilaryDuff

¿Cuándo y dónde será el concierto de Hilary Duff en México?

La intérprete se presentará el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, recinto que promete vibrar con clásicos que marcaron época y nuevas canciones de su reciente producción.

El tour marcará el retorno oficial de Duff a la música en vivo, luego de varios años enfocada en proyectos personales y familiares. Se espera un show cargado de nostalgia, energía pop y una producción renovada.

Para la preventa existe un registro previo donde los fans podrán darse de alta / Especial

Preventa y venta de boletos para Hilary Duff en CDMX

Si no quieres quedarte fuera, toma nota:

Hasta el momento, los precios de los boletos no han sido revelados. Como es habitual en Ticketmaster, se darán a conocer al iniciar la preventa.

El Palacio de los Deportes será la sede para disfrutar de The Lucky Me Tour 2027 / FB: @HilaryDuff

Un regreso que promete ser inolvidable

The Lucky Me Tour incluirá fechas en distintos países, consolidando a Hilary Duff como una de las artistas más influyentes de su generación. Su visita a México reafirma el peso del público mexicano en su carrera y coloca a la CDMX como uno de los escenarios más importantes de su gira 2027.

El Palacio de los Deportes se prepara para recibir a una artista que marcó la adolescencia de millones. La cuenta regresiva ya comenzó.

