Regina Martínez, entre lágrimas y orgullo tras su debut olímpico: "Nada es imposible"

Visiblemente conmovida, la esquiadora Regina Martínez compartió sus primeras impresiones tras debutar en los Juegos Olímpicos, una experiencia que describió como un "sueño hecho realidad". Para la atleta mexicana, su participación representa la culminación de años de esfuerzo y un motivo de orgullo que espera sirva de inspiración para otros.

Regina Martínez en competencia | AP

¿Qué dijo Regina Martínez tras debut en Juegos Olímpicos?

"Increíble, esta es una experiencia inolvidable", afirmó Martínez. "Me llena de felicidad y orgullo poder compartir este momento con ustedes y con México".

En un mensaje cargado de emoción, la joven deportista quiso transmitir un mensaje de perseverancia a quienes siguen su carrera. "Espero que pueda servir como ejemplo para todos los que están viendo. Que siempre luchen por sus sueños, que crean en sí mismos, que nada es imposible", declaró.

Uno de los aspectos más destacados para Martínez fue el incondicional apoyo de la afición mexicana presente en la competencia. La atleta se mostró sorprendida y agradecida por el calor de su gente, algo poco común en pruebas de esquí nórdico.

"Increíble, increíble. La verdad, nunca había visto a tantos mexicanos en una prueba de esquí nórdico", comentó emocionada. "Estuvo increíble poder escucharlos en cada momento, en cada subida, en cada bajada".

Regina Martínez | IG:@doctor_regina

Aunque el resultado final no fue el esperado, Regina Martínez dejó claro que su debut es solo el primer paso de un largo recorrido. Con una determinación firme, aseguró: "Esta va a ser la primera, pero no la última". Su presencia en la justa invernal es un hito para los deportes de invierno en México.

Martínez busca inspirar a otros atletas

Consciente de su papel como pionera, Martínez asume la responsabilidad de inspirar a otros, tanto dentro como fuera de las pistas. "Es un honor poder poner esas huellitas para el futuro de México en deportes de invierno", expresó, para reconocer el desafío que implica abrirse paso en una disciplina con poca tradición en el país.

Con miras hacia el futuro, la esquiadora se mostró optimista y comprometida. "Este es el principio de un gran camino para mí y para México", concluyó con una sonrisa, que deja claro que su debut olímpico es solo el comienzo de una prometedora carrera deportiva.