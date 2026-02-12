Rodrigo Aguirre, el delantero acostumbrado a anotar en sus debuts

Rodrigo Aguirre tiene una costumbre que ya empieza a ser sello personal, debutar y marcar. El delantero uruguayo vivió su primer partido con Tigres y no pudo hacerlo de mejor manera.

Fue titular ante el Forge FC en la CONCACAF Champions Cup y respondió con goles. No solo se estrenó como felino, sino que firmó un doblete para presentarse oficialmente ante su nueva afición con autoridad.

Aguirre marcó su primer gol con Tigres | MEXSPORT

El “Búfalo” necesitó poco tiempo para dejar huella. Desde el silbatazo inicial se mostró participativo, fuerte en el juego aéreo y con ese instinto que lo caracteriza dentro del área.

Su doblete no solo ayudó en el marcador, también confirmó que Tigres apostó por un delantero que suele aparecer en momentos importante, especialmente cuando viste una camiseta por primera vez.

Y es que no es la primera vez que Aguirre convierte su debut en una declaración de intenciones. En el Apertura 2024, cuando se estrenó con el América, también marcó gol en su primer partido, ante FC Juárez. Aquella noche comenzó su etapa azulcrema de la misma forma en que ahora arranca su historia con Tigres, celebrando.

Rodrigo Aguirre con Tigres en Concacaf | MEXSPORT

Si retrocedemos un poco más, la historia se repite. En el Apertura 2022, cuando debutó con Rayados, Aguirre también se hizo presente en el marcador. Fue ante Santos Laguna, en aquel vibrante triunfo 3-4 del conjunto regiomontano. Otra camiseta, otro estadio, mismo resultado, gol en su presentación.

Pero su romance con los debuts no se limita a clubes. También con la selección de Uruguay dejó su marca desde el primer día. En noviembre de 2024, Aguirre debutó con la celeste y anotó en el triunfo 3-2 ante Colombia, confirmando que su capacidad para aparecer en estrenos no es casualidad.