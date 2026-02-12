Peligro en alta mar: dos buques de la Marina de EE. UU. chocan en el Caribe
Colisión entre el destructor USS Truxtun y el buque USNS Supply ocurrió durante una operación de reabastecimiento
“El destructor USS Truxtun y el buque de abastecimiento USNS Supply colisionaron el miércoles mientras el buque de guerra recibía una nueva carga de suministros”, detalló el Comando Sur.
Dos heridos leves y buques que siguen navegando
Tras la colisión, dos integrantes del personal reportaron lesiones leves y se encuentran en “condición estable”, agregó la autoridad militar. Ambos buques, según la nota oficial, ahora navegan sin problema.
El USS Truxtun forma parte de una amplia presencia naval de Estados Unidos en el Caribe, que incluye decenas de unidades, entre ellas el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios buques de asalto anfibio con miles de marines.
Maniobras estándar, pero riesgosas
La maniobra de reabastecimiento en alta mar es habitual para las fuerzas navales, pero exige que los buques se mantengan a corta distancia y coordinen sus movimientos con precisión, lo que incrementa el riesgo de incidentes.
El USS Truxtun salió de su base en Norfolk, Virginia, a principios de febrero como parte de este despliegue. Un funcionario de la Marina, hablando bajo condición de anonimato por detalles operativos sensibles, detalló que la nave tuvo una reparación emergente antes de zarpar definitivamente hacia el Caribe.
Investigaciones y antecedentes
La colisión actual ocurre en medio de un despliegue reforzado de fuerzas navales de Estados Unidos en la región, que también ha incluído operativos contra narcotráfico, incautación de buques sancionados y operaciones sorpresa en el contexto de tensiones regionales.
Además, la Marina ha enfrentado choques poco frecuentes en los últimos años; por ejemplo, en febrero de 2025 el portaaviones USS Harry S. Truman chocó con un buque mercante a las afueras del canal de Suez, aunque sin heridos.