Guía completa de la UEFA Nations League 2026/27: todo sobre el torneo

La Liga de Naciones de la UEFA se prepara para su próxima edición en la temporada 2026/27. Este torneo, que enfrenta a las selecciones europeas según su nivel, ha visto coronarse a Portugal, Francia y España en sus ediciones anteriores. Tras la final de 2024/25, donde Portugal se impuso a España en la tanda de penaltis para conseguir su segundo título, la competición mira ya hacia el futuro.

UEFA Nations League l Portugal

A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre la estructura, el formato y las fechas clave de la UEFA Nations League 2026/27.

¿En qué consiste la UEFA Nations League?

La Liga de Naciones es un campeonato oficial organizado por la UEFA que se celebra cada dos años desde la temporada 2018/19. Su creación tuvo como objetivo principal reemplazar los partidos amistosos internacionales, que habían perdido atractivo, por encuentros más competitivos y emocionantes.

Cristiano Ronaldo celebra conquista del trofeo Nations League | AP

Para lograrlo, las selecciones se agrupan en diferentes divisiones, o ligas, de acuerdo con su coeficiente, que garantiza que los enfrentamientos sean más equilibrados y disputados.

Formato de competición para la edición 2026/27

En el torneo participarán las 54 federaciones miembro de la UEFA, que se distribuirán en cuatro ligas distintas. Las Ligas A, B y C contarán con 16 selecciones cada una, mientras que la Liga D estará compuesta por las 6 selecciones restantes. Este sistema de ascensos y descensos asegura la movilidad entre divisiones en cada edición.

Distribución de las Ligas

Liga A: 16 selecciones

Liga B: 16 selecciones

Liga C: 16 selecciones

Liga D: 6 selecciones

Calendario y fechas clave de la Nations League 2026/27

La competición se desarrollará a lo largo de varios meses. Comienza con la fase de grupos en otoño de 2026 y culmina con la fase final en junio de 2027.

Fase de Grupos

Jornada 1: 24 - 26 de septiembre de 2026

Jornada 2: 27 - 29 de septiembre de 2026

Jornada 3: 30 de septiembre - 3 de octubre de 2026

Jornada 4: 4 - 6 de octubre de 2026

Jornada 5: 12 - 14 de noviembre de 2026

Jornada 6: 15 - 17 de noviembre de 2026

Fases Eliminatorias

Cuartos de final y Play-offs de ascenso/descenso (ida y vuelta): 25 - 30 de marzo de 2027

Final Four Semifinales: 9 - 10 de junio de 2027

Final y partido por el tercer puesto: 13 de junio de 2027

Eliminatorias Liga C/D Partidos de ida y vuelta: 23 - 28 de marzo de 2028