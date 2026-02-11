Revelan primeras declaraciones de Gaby ‘N’ tras ser detenida en Oaxaca

Luego de ser detenida en Oaxaca, comenzaron a trascender las primeras declaraciones de Gaby ‘N’, la mujer que atropelló y arrastró hasta quitarle la vida a un motociclista en la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero.

Gaby 'N' es señalada de quitarle la vida a Roberto Hernández el pasado 3 de enero/Fiscalía CDMX-X:@tlalnedigital

Así fue su detención en Oaxaca

Tras más de cinco semanas prófuga, Gaby ‘N’, quien presuntamente trabajaba como enfermera, fue detenida junto a una capilla, cerca de una gasolinera en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca. De acuerdo con lo que ha trascendido, una de sus primas la citó en ese lugar para entregarla a las autoridades. Elementos de la Policía de Investigación (PDI) arribaron al sitio para ejecutar la orden de aprehensión, sin necesidad de usar la fuerza. “Tenía que pasar esto”, le dijo uno de los policías a Gaby ‘N’, a lo que ella respondió:

“Sí, ya lo sé”, mientras sonríe.

“TENIA q PASAR ESTO…”



TRANQUILA y SONRIENTE

Así ubicaron en la capilla de una gasolinería en @GobOax a la enfermera Gaby Gómez.

Los agentes de @PDI_FGJCDMX la ubicaron antier en Pochutla y anoche la arrestaron en esta gas.

La @FiscaliaCDMX ya la encarceló.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/WxOislE91a — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 11, 2026

Maletas y despedida familiar

Al momento de su detención, la mujer llevaba maletas y estaba acompañada de familiares, a quienes abrazó antes de que las autoridades le informaran que estaba siendo detenida por el delito de homicidio calificado. Según versiones que han trascendido, Gaby ‘N’ declaró que el día en que atropelló a Roberto Hernández, de 52 años, se puso nerviosa, no sabía qué hacer y solo pensaba en conducir hasta su casa en Ciudad Nezahualcóyotl para ver a su hija. Posteriormente viajó a Oaxaca, lugar que ya conocía y que consideraba tranquilo. Además, su familia cuenta con dos propiedades en esa entidad, lo que habría facilitado su permanencia ahí.

La mujer que conducía el auto manejó por dos kilómetros arrastrando al motociclista/X: @tlalnedigital

Llama la atención su actitud

Tras la difusión de varios videos del momento de su detención y de su ingreso al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, llamó la atención que Gaby ‘N’ aparece sonriendo y aparentemente despreocupada, pese al proceso legal que enfrenta. En caso de que se compruebe su culpabilidad por el delito de homicidio calificado, podría enfrentar una pena de entre 20 y 50 años de prisión.

Reacciones en redes sociales