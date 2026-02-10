“Quiero que pague”: viuda del motociclista arrastrado exige justicia tras detención de Gaby ‘N’

Luego de confirmarse la detención de Gaby ‘N’, la viuda de Roberto Hernández, el motociclista que fue atropellado y arrastrado en la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero, reaccionó con una exigencia contundente: “Quiero que pague”.

“Quiero que pague”: viuda exige justicia

Wendy Leyva, esposa de la víctima, dio su opinión tras la detención realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Gaby ‘N’, quien permaneció prófuga durante un mes y fue localizada en el estado de Oaxaca.

La viuda fue clara al señalar que no busca una reparación económica, sino que la presunta responsable pague con prisión por lo ocurrido.

A mí, honestamente, no me interesa la reparación del daño, económicamente, porque eso no nos lo va a regresar, no le va a quitar el dolor que causó; yo quiero que ella pague, que se haga justicia”, declaró a Telediario.

Gaby 'N' fue detenido en Oaxaca y trasladada a la Ciudad de México/Fiscalía CDMX

“Solo quiero que se haga justicia”

Wendy Leyva aseguró que no tiene sentimientos hacia Gaby ‘N’, y que su único interés es que las autoridades actúen conforme a la ley.

“Hacia esta persona no tengo ningún sentimiento porque no se merece ninguno, solo pues agradezco que ya la hayan detenido y que por fin se haga la justicia hacia Beto”.

En entrevista para El Heraldo Televisión, relató el dolor que ha significado la pérdida de su esposo.

(Ha sido) muy, muy difícil, muy triste por su ausencia, por la manera en la que se lo llevaron. No hay palabras para describir eso. No hay manera todavía de entender la pérdida, la desgracia de haber llevándose la vida de una persona tan increíble y de la cabeza de familia.

Roberto murió luego de ser atropellado y arrastrado varios kilómetros por Gaby 'N'/X: @amarilloalarcon

Trasladada a Santa Martha Acatitla

Luego de ser detenida en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Oaxaca, Gaby ‘N’ fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se definirá su situación jurídica.

La mujer es acusada del presunto delito de homicidio calificado.

“TODO EL PESO de LA LEY!”

Así llegó la enfermera Gaby Gómez, de Oaxaca a instalaciones de la @FiscaliaCDMX en @Alc_Iztapalapa

La lleva una agente de @PDI_FGJCDMX

Tras certificarla la trasladarán al penal de Sta Martha.

Alguien le gritó: "todo el peso de la ley…"

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar?